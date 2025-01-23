AURALEE 25年秋冬日式靜奢風登陸巴黎　教材級示範顏色與層次穿搭

【AURALEE／巴黎時裝周／2025年秋冬季】向來時裝界好像劃分了三大設計幫派，一種是注滿當下潮流圖案與文字元素，另一種是透過裁縫式設計進行拼拼貼貼，最後則是利用上乘物料營造出獨有配襯風格，而來自日本的AURALEE絕對是後者，近日品牌再度重返法國巴黎，舉行2025年秋冬季度時裝騷大獲好評，各造型均讓時裝人眼前一亮，也成為一種高質穿搭參考，喜愛研究穿衣的朋友務必細心觀賞！



AURALEE 2025年秋冬系列（AURALEE）

AURALEE 2025年秋冬系列（AURALEE）

於2015年由岩井良太（Ryota Iwai）創立的AURALEE，其視覺美感一直以日式優雅簡潔線條深入民心，不過品牌最具代表性的一環在於物料上，為了營造出精緻、奢華、細緻質感的作品，AURALEE會自家研製、編織稱之為「生地」的獨有布材，將時裝核心原點回歸到布料之上，皆因岩井良太認為如果第一步也不能滿意，往後的設計、縫紉、配搭亦不會見好，正正就是這種日本人引以為傲的傳統觀念，令AURALEE誕生第四年已可衝出亞洲，成為巴黎時裝周常客。

+ 13

來到2025年秋冬季度，AURALEE一如既往地沒有令人失望，總共41個男、女裝造型都相當優秀，最大的成功因素除了物料以外，就是時裝領域最終或是最難的一步——配搭。

AURALEE 2025年秋冬系列（AURALEE）

AURALEE 2025年秋冬系列（AURALEE）

我從一位朋友身上汲取靈感，他那種毫不費力地展現個性的特質深深吸引了我。無論是穿著優雅西裝還是破舊T裇，他總是散發出毫不掩飾的真實自我。他們現在的衣櫃仍然反映出年輕時期的一些單品，透露出他成長的歷史片段，營造出一種溫暖、有聯繫的感覺。2025年秋冬系列希望能呈現出這種永恆的個性人魅力。 AURALEE設計師岩井良太

AURALEE 2025年秋冬系列（AURALEE）

AURALEE 2025年秋冬系列（AURALEE）

AURALEE 2025年秋冬系列（AURALEE）

+ 33

今次AURALEE整個系列展示出的靜奢風有別於歐洲品牌的形象思維，岩井良太利用靜奢風那種瀟灑、俐落、分明的為主軸輪廓，結合滿載日系氛圍的層次穿搭配襯，顏色運用中，AURALEE刻意展現出黑、白、灰及大地色的Quiet Luxury感，並在各內搭衣物與小物細節卻巧妙地注入多種鮮色與粉色單品提升視覺豐富度。

+ 10

另外單品選用上，更採用現代正裝衣物融合戶外復古元素進行搭載，可見大有羽絨服、機車皮褸、抓毛絨外套、日常背包、針織手套。當然還有AURALEE與New Balance聯名作再次出現，本回合作款用上1982年出產的網球運動專屬T500型號創作，奶油皮革與啡色麖皮版本完美融入到AURALEE與岩井良太的美學之中。

AURALEE 2025年秋冬系列（AURALEE）

AURALEE 2025年秋冬系列（AURALEE）

AURALEE 2025年秋冬系列（AURALEE）

AURALEE 2025年秋冬系列（AURALEE）