農曆新年｜一文看清蛇年時尚別注　由頭至腳預備新春拜年服裝穿搭

【蛇年別注】即將踏入農曆蛇年，相信大家在這歲晚已馬不停蹄地、四處物色賀年新裝，尤其是中國這喜慶節日中向來都有去舊迎新的傳統習慣，為新一年開個好頭，然而近年多個大品牌也推出農曆系列解決各位選物的煩惱，本年亦不例外，《一物》編輯部便準備多個蛇年別注系列推薦，由奢華到街頭同賀新春。



KENZO農曆蛇年系列：

剛剛與好兄弟Pharrell Williams於巴黎舉行了Louis Vuitton的2025年秋冬時裝騷，這位日本「斜槓族」創作人再度回歸KENZO迎接農曆新年到來，作為一名亞洲設計師的NIGO，蛇年別注系列用上KENZO標誌性日本海棠花（BOKE）作主元素，並以金線刺繡低調呈現，更有一款把金花變成金蛇環繞的型態，相當迎合新禧主題，不過最能展示出NIGO魅力的是，一款衞衣注入了經典橫須賀外套設定，刺繡出「金蛇纏虎」圖案，注滿日系美式古着感。

KENZO農曆蛇年系列（KENZO）

+ 3

Diesel農曆蛇年系列：

回顧2024年讓Diesel起死回生的Glenn Martens可說是忙碌一年，除了決定離開已停業的Y/Project，也被邀請成下一位H&M客席聯乘設計師，不過Glenn Martens也不忘為Diesel推出農曆新年系列。擅長利用牛仔布進行設計的他，憑着獨有街頭美學與解構風格，讓今次節日系列都賦予強烈時尚感，各款洗水牛仔單品均移植蛇紋圖案，亦設計出以假亂真的黃色大蟒蛇圖案，注入到經典大「D」皮帶中。

+ 12

KITH農曆蛇年系列：

KITH主理人Ronnie Fieg向來都喜愛推出聯名、別注，品牌旗下位於東京的餐廳KITH Treats為迎接蛇年，再次推出慶祝農曆新年節日系列，今次推出四款服裝，並受傳統中國藝術影響，利用刺繡花卉圖案作延伸，當中一款衞衣背面更植入剪紙蛇形圖像，配合金錢、桃花元素，散發出濃厚喜慶色彩。系列中還包括金箔利是封與限量版麻將套裝，在新年期間與親朋好友聚首一堂，發個大財。

+ 9

Maison Margiela & MM6 Maison Margiela農曆蛇年系列：

縱然效力Maison Margiela十年時間的時裝鬼才John Galliano經已離開，但品牌還是需要向前看，近日Maison Margiela迎來全新突破，推出首個農曆新年系列，主題透過詮釋「復興」（The Renewal）一詞延伸，圖案上可看到月球運轉變化，並配合月圓中古代漢字「蛇」進行設計，印到白色T恤與奶黃色有帽衞衣上，另外絲巾則採用傳統古印度桌游蛇梯棋進行二創，表達靈蛇的象徵。另外MM6同樣也推出了多款蛇年系列，將蛇形圈成配合蛇皮「6」數字，製作出多樣賀年產品。

+ 9

Arc'teryx農曆蛇年系列：

加拿大戶外品牌Arc'teryx一直都有創作農曆年紀念作的習性，蛇年也不例外，更攜同韓藉藝術家Romon Kimin Yang合作，將亞洲根源與蛇作為靈感，設計了這款限量版Arc'teryx Alpha SV，外套採用三層GORE-TEX Pro 2.0物料製成，結合防水、防風並存的N100d材質，而左臂的防水口袋上繡有蛇形圖像，右臂便是不死鳥，顏色拼合紫灰、卡其與黃色，配備外套的RECCO反射器拯救系統，就算在山野間迷路，也可令救援隊輕易拎到你的位置。

Arc'teryx農曆蛇年系列（Arc'teryx）

+ 2

Stone Island農曆蛇年系列：

在云云蛇年限定作品中，Stone Island農曆新年系列可謂比較低調，為了確保單品擁有永不過時的永恆性，Stone Island「Year of the Snake 025」系列中沒有刻意注入蛇圖案或字樣，取而代之是利用中國喜慶色彩的配色投放到不同秋冬作品中，簡單通過紅色刺繡經已表達出節日氣息。

Stone Island農曆蛇年系列（Stone Island）

+ 2

A Bathing APE農曆蛇年系列：

一直將圖案玩得出神入化的BAPE，在農曆新年系列中再次展示設計團隊的創作思維。蛇年別注作為BAPE在2025年的首波出品，品牌以蛇「脫皮後轉化成新型態，標誌著強大開始，象徵著復活與再生」為靈感，製作出各款插畫圖像，當中一件外的背部並繡有迷彩蛇王纏繞猿人畫作，寫上「A RISING BAPE」字樣的畫作，相當吸睛。

BAPE農曆蛇年系列（BAPE）

The North Face農曆蛇年系列：

知名戶外單位The North Face為了在農曆年分一杯羹，也同樣在這個一月份推出新年別注企劃，款式選用兩款經典外套為藍本，包括1992年誕生的Nuptse Jacket與1986年的Futurelight Mountain Jacket，移植猶如蛇形的蜷曲圖案，衣物上更隱約看到「蛇」字的輪廓。

+ 4

Carhartt農曆蛇年系列：

最後就是美國傳統工裝代表Carhartt來迎表新春，此新年系列為日本獨家限定，包括有帽衞衣與棉質短褲，兩者均採用灰白色蟒蛇皮紋為靈感，並把皮紋完整覆蓋衣物，而短褲也大玩對稱設計，穿上整套Full Gear拜年馬上搖身一變為賀年靈蛇。