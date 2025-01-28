Kolor創辦人阿部潤一突發離任　巴黎時裝騷手寫信成品牌告別作

【Kolor/阿部潤一/Junichi Abe】Kolor主理人阿部潤一在巴黎時裝周突發宣告離開自己一手創立品牌，並交由th products設計師堀内太郎接任Kolor創意總監一職。



Kolor創辦人、品牌創作總監阿部潤一（Getty Images）

Kolor日前舉辦2025年秋冬季巴黎時裝騷（Kolor）

2025年秋冬季巴黎時裝騷正進行得如火如荼，當中來自日本被譽為時裝界「神雕俠侶」的Kolor阿部潤一（Junichi Abe）與Sacai阿部千登勢（Chitose Abe）也先後在法國發表了最新作品系列，不過，前者的阿部潤一卻在時裝騷後投下震撼彈，年屆60歲的他在Kolor官方IG中的帖文中突發宣佈離開一手創立的Kolor，為二十年作為品牌首席設計師一職畫上句號。

如環觀阿部潤一在時裝之路，可謂低調、內斂代表，只專心做好設計的他，真的是透過作品說話的好例證，每季定必充滿驚喜度，擁有自己獨特一套的衣物種類拼貼美學，往往流露出一份男、女均能駕馭的瀟灑不羈放縱感，說算師承啟蒙老師Comme des Garçons的川久保玲，以及與大師兄渡邊淳彌（Junya Watanabe）工作過，Kolor都沒有呈現出猶如複製品的感覺，反而與Sacai對比下，阿部潤一相比起太太阿部千登勢來說，感覺上更不隨波逐流、更為小眾、更具品味態度。

Kolor創辦人、品牌創作總監阿部潤一（Getty Images）

Kolor 2025秋冬時裝騷（Getty Images）

Kolor 2025秋冬時裝騷（Getty Images）

Kolor 2025秋冬時裝騷（Getty Images）

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然而可能就是這種不露鋒芒的性格，令Kolor好像多年來也不被大肆報道、宣傳，只有一些「懂的人」才會感受到阿部潤一的才華，所講的人士就是Uniterd Arrows的聯合創辦人之一、創意總監栗野宏文（Hirofumi Kurino），可惜的是，最終來到2025秋冬季度，在毫無先兆的情況下，阿部潤一正式告別Kolor，結束由2004年至今二十年的創作之路。

阿部潤一離開Kolor品牌的手寫信（IG@kolorofficial）

阿部潤一離開Kolor品牌的手寫信（IG@kolorofficial）

栗野宏文（Hirofumi Kurino）經常著用Kolor作品：

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來到阿部潤一與Kolor的巴黎最後探戈，2025秋冬系列延續雙方多年堅持的層次分明拼貼與色彩運用主義，一系列作品刻意露出車線，亦會在衣領、手袖等不同位置注入反差對比度濃厚的另類物料，以及水鑽細節作點綴，提升整體視覺上的層次性與立體性；褲子單品同樣，繼續大玩高腰、寬鬆設計理念，展示出一種走路時隨機飄逸的動態，更着眼在細節上移植不同鈕扣、拉鍊、舊化布料，讓線條俐落的造型散發出一份時尚魅力。

Kolor 2025年秋冬季巴黎時裝騷：

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回顧這二十年來，阿部潤一多次賞試過不同的創作，例如將戶外部件融入正裝西服，又設計過舊化復古作品、不規則輪廓衣物、不同風格類別單品分析再造、圖案設計、誇張顏色結合以及鞋履聯乘，相信這次阿部潤一毅然選擇離去，感覺猶如他已經完成了Kolor的任務，雖然還不清楚他下個人生階度會如何選擇，但也盼望往後他再會以另一個身份回歸巴黎時裝周吧！