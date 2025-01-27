《進擊的巨人》x Nike Zoom Vomero 5？設計師客製化完美結合

被視為「日常搭配最佳選項之一」的Nike Zoom Vomero 5，在近年深獲眾多球鞋愛好者的愛戴，更不用說A-COLD-WALL*、Dover Street Market等極具影響力的時尚單位在先前為其帶來的龐大影響力。



但事實上如此有魅力的鞋款，也吸引客製化球鞋藝術家Andu邱的留意，不久前他本人就以《進擊的巨人 Attack on Titan》為靈感進行了完美的設計結合。

《進擊的巨人》x Nike Zoom Vomero 5客製化鞋款（IG@andu.c）

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《進擊的巨人》x Nike Zoom Vomero 5客製化鞋款公開

從客製化球鞋藝術家Andu邱曝光的圖輯中，可以看見他本人保留了Nike Zoom Vomero 5人氣輪廓，並遵循了鞋款本身動感的流線設計，將《進擊的巨人 Attack on Titan》 中「超大型巨人」的肌肉線條融於其中，且在色調上亦還原人體內部的自然色調，相信對大部分球鞋愛好者來說，會是一個收藏級別的藝術作品。

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目前尚無法確定球鞋藝術家Andu邱，是否有意販售《進擊的巨人 Attack on Titan》x Nike Zoom Vomero 5客製化鞋款，感興趣的朋友不妨先行保持關注他的其他創作訊息。

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