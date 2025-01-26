Levi’s® x UNDERCOVER 2025聯名系列登場！Flea親身演繹搖滾形象

Levi's®與UNDERCOVER再度聯手，推出全新聯名系列，為高橋盾創立品牌35週年致敬。此次合作將UNDERCOVER的顛覆性設計與Levi's®經典丹寧元素相融合，重新定義丹寧時尚。系列以創新和個人風格為核心，展現了兩大品牌對創意的自我表達與堅持。



這次Levi's® x UNDERCOVER聯名推出9款單品，靈感來自UNDERCOVER的經典設計與全新圖騰創作，並注入Levi's®經典丹寧單品中，讓搭配更具自由度。這場合作展現了兩大品牌對未來時尚的無限想像，並特別邀請了Red Hot Chili Peppers靈魂人物Flea，以其狂放不羈的搖滾形象完美契合此次聯名風格。

Levi's® x UNDERCOVER款式介紹

1. Pinnacle Type II可拆式丹寧夾克外套

這款外套靈感來自1998秋冬系列「Exchange」，以分解與重組為核心設計，將衣領、袖口與下擺等細節拆解後用拉鍊重新組合，讓穿著者自由玩出多種風格。夾克提供黑色燈芯絨與赤耳丹寧兩種材質選擇，並搭配當年經典的「Small Parts」紅色標籤，復古中融入創新細節，魅力十足。

2. Type I 丹寧夾克外套和501®牛仔褲

Type I 丹寧夾克與501®牛仔褲採用12盎司丹寧布料製成，邊線設計融入了 UNDERCOVER 2003年春夏系列的聯繫三角形刺繡圖案，為Levi's®經典單品增添全新視覺語言。這一細節不僅突出了單品的精緻工藝，更巧妙結合街頭風格與高級時尚，模糊了經典與創新的界限，展現大膽且獨特的設計魅力。

Type I 丹寧夾克外套（IG@levis_taiwan）

3. Type III 印花刺繡丹寧夾克和闇黑Baggy Jean

這兩件單品融入全新設計圖案，包括釘子貫穿的人眼圖騰組合，以及「LIGHT」與「DARKNESS」字樣，完美展現了UNDERCOVER一貫令人著迷的神秘敘事風格，為整體設計增添獨特的時尚魅力與深度。

4. 鋸齒狀印花長Tee和印花刺繡短Tee

鋸齒狀印花長Tee融入了獨特的圖形設計，打造出強烈的街頭感，而印花刺繡短Tee則以精緻的刺繡細節提升了整體的質感，兩者皆散發出兼具叛逆與精緻的時尚氛圍。

鋸齒狀印花長Tee（Levis官網圖片）

這次 Levi's® x UNDERCOVER聯名系列於1月18日在UNDERCOVER各大門店與官方線上商店首發，並於1月21日在部分Levi's®門店及官方線上商店正式上架。有興趣的朋友不妨持續關注相關消息，搶先入手這些潮流單品。

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