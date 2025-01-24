2025蛇年8對新年限定波鞋　adidas、Nike、Converse、NB任君選擇

2025的農曆新年即將到來，不僅象徵著新的一年迎來全新開始，全身的行頭當然也要煥然一新。2025新年走春鞋款許多都一改往常注入東風元素與紅色的概念，在搭配與季節性上都更加適用日常風格無論是街頭潮流還是經典復刻都備受期待。



從象徵東方文化魅力的CLOT聯名系列，到紀念Kobe的「曼巴之年」特別款，再到充滿節慶氛圍的New Balance新年系列，每一款都充滿話題與特色，讓你在新年穿出專屬風格，輕鬆成為親友聚會中的時尚焦點！

CLOT x adidas Originals Superstar

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作為本系列的核心單品，CLOT LNY SUPERSTAR 以蛇紋圖案貫穿鞋身，致敬農曆蛇年主題。首次於此鞋款融入絲綢圖案設計，並沿用CLOT SUPERSTAR的標誌性鋸齒形鞋底。鞋款細節包括象徵繁榮與財富的錢幣裝飾，向陳冠希於上海時裝周與adidas Originals的首次合作致敬。

Nike「曼巴之年」全系列

為了驅動對偉大的不懈追求，並且緬懷對Kobe Bryant的記憶，Nike設計師們秉承自己的曼巴精神，專注打造每一款以Kobe Bryant命名的產品中的每一處細節，藉此提升比賽，並用曼巴精神連結運動員們，幫助他們實現更多遠大的目標。這種對完美的執著追求展現在Nike全新「曼巴之年」系列的Kobe Bryant服飾及鞋款中，該系列將傳奇的曼巴精神與2025農曆蛇年的豐富文化象徵相結合。

「曼巴之年」系列的核心產品是紫色和紅色兩款Kobe 5 Protro。兩款均在以輕盈表現和出眾場地感而聞名的指標性外觀基礎上，配置前掌Zoom Air氣墊和Cushlon中足泡棉。

Converse 全新發佈蛇年限定系列

Converse Chuck 70於蛇年靈感加持下全新升級，中華風紅鞋面Chuck 70幫助多樣風格表達，將五行元素融入鮮明色彩，呈現高質感拼接鞋面，滿滿喜慶風，新年一紅到底。 此外，蛇年系列還包括更多經典全新鞋款，助力打造時尚與寓意兼具的高調年味新風，傳達鴻運當頭的美好祝福。

全新流星復古運動鞋Run Star Trainer採用經典復古紅縫針勾線設計與仿蛇紋鞋面，搭配具有視覺衝擊力的裂紋反毛皮裝飾與舒適的CX發泡鞋墊，打造愜意風格傳遞新年好運；悠遊All Star (CTAS Cruise) 鞋款也以輕盈活力姿態全新亮相，不同材質拼接的雙拼色緹花鞋面，配備柔軟Ortholite鞋墊，與熠熠生輝仿蛇紋Logo和金屬鏈條相輔相成，以精緻細節提升新年新氣場。

Timberland 2025 新春系列

Timberland®新春系列融匯節慶紅色，巧妙結合戶外功能與現代美學，展現踢不爛的堅韌姿態，為新春之旅賦予更多儀式感。本系列以獨特潮流氣息的風格詮釋傳統新年元素，重塑品牌經典的六吋防水靴。Timberland®新春系列六吋防水靴精選防水優質皮革，蛇紋拼接鞋面寓意新年的蛻變與啟程，搭配400克PrimaLoft®保暖棉與緩解疲勞鞋墊，助您輕鬆享受沿途風景。新春系列女款STONE STREET防水靴兼具現代都市風格與優異性能，紅色鞋帶開啟新一年的好運，是節日與旅途中不可或缺的百搭之選；而MOTION ACCESS低筒防水徒步鞋則專為戶外探索打造，鮮紅細節勾勒節慶氛圍，輕量設計與出色舒適度為春日出行增添愜意體驗。

Nike、Air Jordan LNY系列

今年Nike、Air Jordan依然推出多款“Years of the snake”限定鞋款，品項包含經典的 Air Jordan 1、Air Jordan 5、Nike AF1、Nike Dunk都有，上頭運用不同設計展現出蛇鱗紋路，因為平時蛇紋就是相當時尚的設計元素，看來也為球鞋增添更多質感氛圍。

Curry 12 LNY

Curry 12 LNY（underarmour圖片）

CURRY 12鞋款也推出LNY全新配色，以潑墨黑覆蓋鞋面，並佈滿細膩的立體蛇鱗圖案，營造低調且威凜的敬畏氣息。鞋底則選用濃厚節慶意味的朱紅色，期許穿上鞋款能為球場注入生機與力量，開啟新年的熱血征途！

New Balance新年系列

以極簡設計重新定義時尚美學，WRPD Runner呈現未來感十足的低調潮流。融入創新科技，輕量化支撐與舒適貼合的腳感，無論是日常通勤、城市漫步，還是多元風格的搭配，都能輕鬆駕馭，推出摩卡棕、橄欖綠、奶油白、芝麻灰，詮釋無需繁複裝飾的自信態度，成為都會型人兼具質感與實用的首選鞋款。

New Balance 740系列鞋履，以時尚外型設計與舒適腳感，成為日常穿搭與潮流愛好者的最佳選擇。作為千禧年代經典跑鞋，740不僅深受跑者喜愛，更吸引前衛時髦人士融入個性穿搭。保有緩震與支撐性能並在設計上融入現代感，重新回歸大眾視野的740推出包括森林綠、夜幕黑、月光白、夕陽杏共4色選擇，將再次掀起Y2K混搭潮流。

Dr. Martens YOTS蛇年限定

Dr. Martens YOTS蛇年限定系列推出經典「1460八孔馬汀靴」，鞋身採用黑色鑽石壓花皮革，鞋面選用精緻的蛇紋浮雕，象徵蛻變新生，結合高級全粒面皮革，為鞋款勾勒奢華氛圍；鞋後跟以大膽鮮明的紅黑拼色蛇紋，象徵新年紅運當頭、節節高升；同時更綴有蛇形圖案的鞋飾、鞋眼孔及鞋帶頭等金色細節，將蛇年招財、納福的寓意躍然鞋上，完美演繹蛇年限定鞋款的出眾氣質與年節吉祥意涵，讓穿著者每一步都充滿靈動、過年走春時絕對吸引眾人目光！

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