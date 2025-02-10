環保設計｜廢棄軚盤變球鞋　ASICS跟汽車零件企業重塑90年代鞋款

【ASICS／Toyoda Gosei／豐田合成／環保】現今無論任何工種產業，也定必正視可持續性發展這大原則，來自日本的汽車零件製造商Toyoda Gosei（豐田合成）亦不例外，早年已開始嘗試將廢棄剩餘物轉型為其他生活產品的原材料，更在2023年跨界與ASICS合作，創作出首對利用廢棄安全氣囊素材製作的GEL-SONOMA 15-501鞋款，兩年後的今天，雙方再度推出廢棄軚盤ASICS手球鞋。



豐田合成聯乘ASICS SKYHAND OG（Toyoda Gosei）

豐田合成聯乘ASICS SKYHAND OG（Toyoda Gosei）

成立於1949年的豐田合成，是Toyota（豐田集團）的子公司，在日本多年營運已成全球供應的大型汽車零件企業，在豐田集團分支中，豐田合成是唯一將Toyoda的「D」作為名稱的公司。Toyoda Gosei由五十年代開始專門製造橡膠、塑膠製汽車零件，包括水撥、油管、煞車軟管、軚盤等，2021年更涉獵鞋墊領域，也成立永續支線「Re-S」，將工業廢棄原料製作日常包袋等小物，誓為環保出一分力。

來到2025年初，豐田合成第二度攜ASICS進行跨界合作，雙方延續實現可持續發展這重要的社會議題，透過ASICS於1994年誕生的SKYHAND OG手球鞋為創作藍本，利用豐田合成在越南工廠生產的軚盤剩料為主素材進行設計，為了減少浪費，新作刻意留在越南生產，這策略不僅減少運輸時所帶來的無形廢料浪費，更降低運輸時的二氧化碳排放。

豐田合成聯乘ASICS SKYHAND OG（Toyoda Gosei）

豐田合成聯乘ASICS SKYHAND OG（Toyoda Gosei）

這次豐田合成與ASICS的聯乘中，別注版SKYHAND OG鞋面除了採用汽車軚盤的皮革外，鞋側、鞋踭與鞋舌位置也同樣來自豐田合成的剩餘麖皮製成，設計方面連同鞋底一同以全黑示人，並在ASICS兩旁的標誌中融入軚盤所啟發的白色明線作點綴，讓整對球鞋散發出一種「非廢棄軚盤製作」的獨特氛圍。

回顧2023年，豐田合成首度與ASICS合作經已引來球鞋界、設計界極大迴響，當次首度利用廢棄安全氣囊布料重塑GEL-SONOMA 15-50，亦獲得了日本設計振興會主辦的「GOOD DESIGN AWARD 2024」（「2024年度優良設計獎」）以及評審委員選出的「私の選んだ一品」（「我的好物之選」）獎項，表揚兩大單位對世界的貢獻。

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