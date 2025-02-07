2025年波鞋潮流繼續輕盈化　Nike與JACQUEMUS薄底跑鞋爭妍鬥麗

【Nike Air Superfly／JACQUEMUS／薄底波鞋】早幾年前，波鞋界紛紛被厚底鞋所統治，更是「有幾厚就整幾厚」，Balenciaga就是最佳例子，不過2024年隨著Adidas Taekwondo、Puma Speedcat OG回歸，還有New Balance聯乘Miu Miu 530的搶購潮盛，鞋履趨勢有着全面轉變，鞋底設計開始由厚底換到薄底世界。來到2025年情況更覺明顯，近日最具話題性的鞋作份屬Nike再度復刻Air Superfly，然而Nike的長期合作夥伴JACQUEMUS也不約而同地推出了貌似Air Superfly的The Tennis，你又會揀那一對呢？



Nike Air Superfly（atmos_japan）

JACQUEMUS The Tennis（JACQUEMUS）

薄底波鞋全面回歸已成定局，Nike在上年被其他運動品牌搶盡風頭下也不敢繼續怠慢，在云云龐大的檔案資料庫中，Nike在這個一月份決定將千禧年代問世的傳奇跑鞋Air Superfly作重新復刻，當年Air Superfly的出現是專門為女生而設，細身修長、線條俐落展現出未來主義，二十五年後的今天，Air Superfly完美融入Y2K浪潮。

Nike Air Superfly（Nike）

重現Nike Air Superfly最令人期待的地方是選色與材質，皆因此鞋履百變，可根據各服裝來展現不同造型。 Nike女性運動鞋創意總監Thomasin Hummerstone

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這次Air Superfly再度出現，Nike其實早在去年十一月經已邀請美國田徑女運動員Sha'Carri Richardson親身演繹，挑選最正宗的Metallic Silver配色作為預演宣傳，在設計方面，鞋款原汁原味地移植反向縫線結構提供貼腳穿用體驗，鞋側兩邊亦忠於原版細節設定保留透氣通孔，而鞋底螢光綠色圓點也是仿效2000年代田徑釘鞋的配置，今次的復刻版，除了金屬銀，亦會推出全黑、全紅與螢光綠混啡四色，絕對是薄底波鞋入門級之選。

Air Superfly外，Nike長期合作時尚夥伴JACQUEMUS在早前發佈的2025年春夏系列「LA CROISIÈRE」時裝騷中，也不約而同地帶來了一款薄底球鞋The Tennis，鞋作展示出三款由不同物料、顏色結合的作品，例如米白色由半透明網材製作、啡色與黃色則以皮革設計，同樣地植入生膠防跣薄底，簡潔卻相當優雅。

JACQUEMUS The Tennis（JACQUEMUS）

JACQUEMUS The Tennis（JACQUEMUS）

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除此之外，相信本春夏季度JACQUEMUS將會再度攜同Nike迎來全新聯乘企劃，因時裝騷中可發現模特兒已率先穿上另一薄底跑鞋，而創作靈感源自曾在蘇富比以 437,500美元（約$342萬港元）成交的Nike Waffle Racing Flats Moon Shoes。

Nike聯乘JACQUEMUS 2025春夏薄底鞋作（JACQUEMUS）

Nike聯乘JACQUEMUS 2025春夏薄底鞋作（JACQUEMUS）

Nike聯乘JACQUEMUS 2025春夏薄底鞋作（JACQUEMUS）

原版Nike Waffle Racing Flats Moon Shoes, 1972：