惡搞日牌ByeA.快閃店二創蘋果電腦古着　彩色字樣唯獨沒有Apple

【ByeA.／L'ECHOPPE／日牌/ 快閃店】日本潮流設計界向來都喜歡將被受追捧的古着單品作二創、復刻，尤其是一系列具故事性、歷史性的美式單品，近日幽默風日牌ByeA.也即將舉辦首次快閃店活動，更找來選物店「6(ROKU)」合作，一同在ROKU AOYAMA南青山店舖中進行，衣物創作上惡搞舊版Apple彩字Tee與GAP帽子，玩味十足。



ByeA.聯乘選物店6(ROKU)全新快閃店系列（ByeA.）

ByeA.聯乘選物店6(ROKU)全新快閃店系列（ByeA.）

於2025年初，成立不到不到一年的ByeA.終於迎來第一次實體Pop-up活動，主理人石黑晴輝並邀請了6(ROKU)共同合作，透過古着世界人氣的Apple Computer T裇為創作靈感，並幽默地把彩色Apple字樣轉換成Banana（香蕉）、Lemon（檸檬）、Orange（香橙）、Melon（蜜瓜）、Peach（桃）、Grape（葡萄），惡搞成六款「NOT APPLE長袖T恤」，另外更基於byeA.標誌「CAP」帽為基礎，讓刺繡「CAP」字的「P」改成代表6(ROKU)的「6」，作為紀念版，相當有趣。

ByeA.聯乘選物店6(ROKU)「NOT APPLE長袖T恤」（ByeA.）

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ByeA.聯乘選物店6(ROKU)「CA6帽」（ByeA.）

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於2024年6月才正式誕生的ByeA.，由石黑晴輝所主理，在還未跳出來自立門戶之前，他曾跟隨金子惠治作為L'ECHOPPE助理買手，所以環觀他個人IG帳號的日常自拍照，亦發現其造型上散發不少金子惠治好友NEAT主理人西野大士的多元化拼搭風，同時自石黑晴輝建立ByeA.後，經常配襯品牌標誌惡搞GAP的「CAP」帽子與冷帽示人，身體力行地推廣個人品牌。

石黑晴輝造型照：

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一直以來，石黑晴輝與ByeA.都喜愛透過不少字樣取材，除了製作出多色「CAP」帽外，也製作出「BAG」帆布袋、「CUP」水杯、「Fire」火機，另外亦大玩美軍Physical Training訓練運動服設計出「U.S.BABY」系列，以及靈感來自美國工裝品牌CAT的「CAP」帽，更有二創丹麥家居品牌HAY的「YAH」袋。

ByeA.「CAP」帽：

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ByeA.「CAP」冷帽：

ByeA.「YAH」袋：

ByeA.「CUP」水杯：

ByeA.「CUP」水杯（ByeA.）

ByeA.「U.S.BABY」系列：

ByeA.「CAT, CAP」帽：

ByeA.「CAT, CAP」帽（ByeA.）

ByeA.「Fire」火機：