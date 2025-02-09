日本設計｜未來睡衣系統全天候協助睡眠　前衛潮味設計媲美日牌

【日本設計】在忙碌急速的日本，當地市民如要尋找優良的休息空間甚不容易，尤其錯過鐵路尾班車，狹小的網吧、漫畫店便成為日本人晚上留守「有瓦遮頭」的空間，只是為了「差差電、眠一眠」，最近日本一家創科企業NTT DXパートナー（NTT DX Partners）宣佈將公開展出全新革命性技術創作，推出一件可讓大家二十四小時都能入睡的，差能改變睡眠質素的未來睡衣ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM。



「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」睡眠大褸（NTT DXパートナー）

「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」睡眠大褸（NTT DXパートナー）

相信大家都經歷過，如果晚上有充足、深度睡眠，日間工作表現便會事半功倍，不過日本人向來生活壓力相當之大，「瞓個好覺」已經成為奢侈的渴求，根據NTT DX Partners所稱，近年來日本人睡眠時間在全球33個先進國家中位居最後，反映出日本人沒有充足睡眠已是事實，這樣不但令人民健康問題惡化，更會導致大量經濟損失，所以NTT DX Partners便誕生出希望利用先進技術促進睡眠的想法，並從人類必需品衣物出發，設計出能夠隨時隨地貼合身體的睡眠系統。

「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」睡眠大褸（NTT DXパートナー）

「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」睡眠大褸（NTT DXパートナー）

「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」睡眠大褸（NTT DXパートナー）

由日本科研公司NTT DX Partners、Konel株式會社與透過科技提高睡眠、生活、醫療保健質素的SOXAI共同開發的全新企劃「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」，致力為日本人改變睡眠質素與習慣，這件大褸的創作概念由保溫、高貼膚舒適度的羽絨服作為靈感，配以SOXAI開發的睡眠測量智慧指環與頭套組合而成。

這件「睡眠系統」的操作先由智慧戒指「SOXAI RING 1」來擷取自身狀態、壓力值、心跳等個人健康數據，而增強睡眠穩定感的頭套內提供降噪耳機，除了有效隔絕外界喧囂與噪音，更可根據穿用者的身心狀態來自動播放適合入睡者頻率的音樂，還配備自動運作燈光系統，在穿用者健康數據最佳時機啟動能誘導入睡的日落紅色燈光，並在醒來時轉換成促進覺醒的藍色燈光，全面由視覺、聽覺、觸覺全面協助身體恢復疲勞。

「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」睡眠大褸（NTT DXパートナー）

「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」睡眠大褸（NTT DXパートナー）

「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」睡眠大褸（NTT DXパートナー）

整件大褸的設計理念源自日本江戶時代的「夜著」，剪裁輪廓猶如和服般，只是在衣物內裏添加保溫度高的棉花成為棉睡衣，這款嶄新ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM睡衣卻通過符合現代睡眠環境、需求進行改動，可根據個人要求調整袖子束緊度，而內部採用上柔軟、輕巧的光電子纖維物作填充，比起一般化物料更能發揮排走汗氣的性能，大大減低悶熱感，另外頭套、帽子亦可以隨着當刻疲倦感、溫度及環境來進行個人化變更，充氣帽子也可自行拆，絕對可視作一件「可攜帶式的科技棉胎」。