認識影響Kanye West穿搭中國人　前YEEZY設計師致敬《G.I. Joe》

【Kanye West／YEEZY／DINGYUN ZHANG】Kanye West與YEEZY近日搞到滿城風雨，因將一件納粹黨標記T恤上架，令Shopify決定將YEEZYYeezy網購平台移除。



放下一切瘋狂行為，其實Kanye West穿搭與YEEZY設計對近年時尚潮流影響力毋庸置疑，而原來背後深深影響著他的是來自中國年輕設計師，一手創立DINGYUN ZHANG品牌的Ding Yun Zhang。



DINGYUN ZHANG 2025秋冬季系列（DINGYUN ZHANG）

DINGYUN ZHANG 2025秋冬季系列（DINGYUN ZHANG）

DINGYUN ZHANG 2025秋冬季系列（DINGYUN ZHANG）

向來時裝設計都會向不同元素、文化擷取靈感，最常見是電影、音樂甚至是傳奇名人，不過這次來自中國的設計師Ding Yun Zhang與其同名品牌DINGYUN ZHANG，在最新發佈的2025秋冬季度中便以美國經典玩具《G.I. Joe》為主題，設計出一系列散發着未來主義的巨大羽絨服，難怪當年在中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design）讀書期間已被Kanye West賞識，邀請他成為YEEZY設計團隊的一員。

來到2025年秋冬季度，Ding Yun Zhang不忘初心地設計出最新系列，繼續利用巨大羽絨服來進利創作，這季度總共十五個造型中大玩美國經典玩具《G.I. Joe》元素，闊身Box Cut剪裁植入不少美軍單品中，模特兒的面部也油上綠色，猶如把各《G.I. Joe》古董玩具放大了一樣，相當有趣。

DINGYUN ZHANG 2025秋冬系列：

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回憶這位前YEEZY設計師還未前往英國修讀設計，Ding Yun Zhang小時候在北京成長時已受到日本運動漫畫、NBA與嘻哈文化所薰陶，從而產生對籃球鞋的興趣，當中有美國籃球運動員Allen Iverson、Nike Air Max 1設計師Tinker Hatfield等等，但因為當年他的父母只會在農曆新年才送籃球鞋給他，反之激勵了Ding Yun Zhang開始透過相片研究無法擁有的鞋款，更早在十二歲之齡被Kobe Bryant的籃球鞋啟發，透過想像力幻想往後Kobe的籃球鞋將會是甚麼樣子，製作出自己獨有紙版，並賞試設計自己心愛的籃球鞋，漸漸感受到創作使他感到快樂與自由的重要性。

DINGYUN ZHANG以巨大羽絨服聞名（DINGYUN ZHANG）

DINGYUN ZHANG以巨大羽絨服聞名（DINGYUN ZHANG）

為了解深造設計藝術，Ding Yun Zhang決定從中國遠赴倫敦中央聖馬丁學院繼續學習世界不同的時裝知識，不過他曾在訪問表示過，學院中大多數學生都會集中於高級時裝的歷史，而不是跟隨自身喜愛的東西來創作，就是這份自信與獨特性，更意想不到的是，在2016年，還是學生身份的Ding Yun Zhang有機會前往加州YEEZY總部與Kanye West會面，正因為當時Kanye West需要尋找有潛力的新晉設計師加入YEEZY設計團隊，結果當次見面後，Ding Yun Zhang就馬上被Kanye West聘用，合作期間最為人熟悉的作品，定必是出自Ding Yun Zhang手筆的YEEZY 700 Wave Runner，上年他也以個人品牌名義攜同Crocs合作推出名為「DIFFUSER」的膠製鞋作，這鞋履亦散發不少YEEZY Foam Runner影子。

DINGYUN ZHANG x Crocs「DIFFUSER」：

時至2019年，Ding Yun Zhang迎來首次個人時裝騷，單看模特兒的層次寬闊感剪裁造型已可看到流露出「YEEZY」的韻味，這種巨大羽絨服與超大運動褲配上手繪迷彩圖案，呈現出一種耳熟能詳卻帶有未來風的格調，然而Ding Yun Zhang表示過：「這輪廓是由中國兵馬俑雕塑激發了我對形狀和雕塑的興趣。」。

DINGYUN ZHANG首次個人時裝騷（DINGYUN ZHANG）

DINGYUN ZHANG首次個人時裝騷（DINGYUN ZHANG）

Ding Yun Zhang還致力於可持續發展中工作，促進永續紡織工業，將簡約、實用為設計基礎，達至兌現品牌忠旨——「將長期舒適性、永續物料、功能三大元素結合」。作為一位自由創意先驅，DINGYUN ZHANG在時裝界中迅速崛起，成為時尚界最受矚目的設計師之一。

DINGYUN ZHANG 2020秋冬季度（DINGYUN ZHANG）

2022年，品牌標誌性的巨大羽絨服更吸引Moncler的垂青進行聯乘，然而Ding Yun Zhang也曾談及過，巨大羽絨服的由來是小時後接觸過的蒙古傳統服飾，包括TERLEG（一種外套）和GUTAL（一種靴子），他意識到這服裝能完美融入到惡劣環境、氣候生活的好處，所以便着手希望能研究透過羽絨外套的結構來表達品牌的思維，然而近年羽絨服都成為了一種街頭潮流不可或缺的一員，可見她對時尚界的影響力。

DINGYUN ZHANG x Moncler 2022春夏系列：

DINGYUN ZHANG x Moncler 2022春夏系列（DINGYUN ZHANG）

DINGYUN ZHANG x Moncler 2022春夏系列（DINGYUN ZHANG）