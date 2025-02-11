CK首位女設計師以靜奢美學注入新設計　Calvin Klein本尊現身支持

【Calvin Klein／CK One／Kate Moss／Kendall Jenner／手袋】2025秋冬紐約時裝周於2月6日正式展開，環觀這為期六天的時裝盛事品牌日程表，當看到Calvin Klein一字，有着一種既熟悉又陌生的感覺，皆因自從2018年Raf Simons 辭任Calvin Klein創作總監一職後，品牌主打高端時裝界的Calvin Klein Collection也再沒有參加過紐約時裝周。這次載譽歸來，由CK史上首位女設計師Veronica Leoni率領，一系列男、女裝均全面流露出CK耳目一新的靜奢風！



Calvin Klein 2025秋冬季度（Calvin Klein）

Kendall Jenner踏上Calvin Klein時裝T台（Calvin Klein）

Calvin Klein創意總監Veronica Leoni地標戰（Calvin Klein）

Calvin Klein Collection相隔六年半再次回歸紐約時裝周，同時也是意大利設計師 Veronica Leoni擔任品牌創意總監的地標戰，有着亮麗深厚履歷的Veronica Leoni，曾先後在CELINE、Jil Sander、Moncler與The Row鍛鍊一身好武功。

Calvin Klein創意總監Veronica Leoni與Kate Moss（Calvin Klein）

這次攜同CK回歸的時裝騷更邀請了現今已甚少行騷的超模Kendall Jenner再踏T台，率領一眾模特兒為各位帶來全新2025秋冬系列，另外再驚喜的是Calvin Klein先生與CK另一代名詞——Kate Moss，也均為座上客。在首張成績表中，Veronica Leoni重現了Calvin Klein品牌在九十年代的簡約精髓，將日常服透過俐落輪廓結合乾淨線性，呈現出美式Quiet Luxury美態。

Calvin Klein先生與Kate Moss均為座上客（Getty Images）

作為Calvin Klein Collection的設計師，一直深受品牌歷史、作品所啟發，現在為品牌寫下全新一頁，對我來說，是極度難得的機會。我希望利用設計與精湛工藝重新展示極簡美學，將Calvin Klein先生的最初宗旨及願景傳承。 Calvin Klein Collection創意總監Veronica Leoni

Veronica Leoni（Calvin Klein）

在被各垂墜、飄逸感的大褸包圍下，2025年秋冬系列中，Calvin Klein Collection卻大玩了有趣的單品對比度，所講的是，身上衣物儘管是佔據了整體造型大多百分比，不過Veronica Leoni則在小物、包袋款中營造出細緻度，當中一款以經典CK One香水瓶作為靈感基礎的「小廢包」更是新季畫龍點睛的創作，除了可放置日常品外，此CK One外出專屬包用來擺放香水定必最適合不過。

Calvin Klein Collection 2025年秋冬系列：

Kendall Jenner踏上Calvin Klein時裝T台（Calvin Klein）

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CK One香水瓶「小廢包」：

CK One香水瓶「小廢包」（Calvin Klein）

在1994年第一次推出的CK One香水，其中性香氣已引來大量追隨者，配合簡潔品牌字體與猶如酒壺的磨砂面瓶子完美擺脫傳統性別規限，重新定義香水世界，Calvin Klein更拍攝了一條電視廣告，Kate Moss與一眾模特兒穿上破舊牛仔褲、短裙、白背心、胸圍甚至赤裸上身，配合凌亂髮型與搖滾音樂，衝擊着九十年代各位年青人。時至今日，CK One已不是單純香水，而可謂一種歷史見證。