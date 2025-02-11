CK首位女設計師以靜奢美學注入新設計 Calvin Klein本尊現身支持
【Calvin Klein／CK One／Kate Moss／Kendall Jenner／手袋】2025秋冬紐約時裝周於2月6日正式展開，環觀這為期六天的時裝盛事品牌日程表，當看到Calvin Klein一字，有着一種既熟悉又陌生的感覺，皆因自從2018年Raf Simons 辭任Calvin Klein創作總監一職後，品牌主打高端時裝界的Calvin Klein Collection也再沒有參加過紐約時裝周。這次載譽歸來，由CK史上首位女設計師Veronica Leoni率領，一系列男、女裝均全面流露出CK耳目一新的靜奢風！
Calvin Klein Collection相隔六年半再次回歸紐約時裝周，同時也是意大利設計師 Veronica Leoni擔任品牌創意總監的地標戰，有着亮麗深厚履歷的Veronica Leoni，曾先後在CELINE、Jil Sander、Moncler與The Row鍛鍊一身好武功。
這次攜同CK回歸的時裝騷更邀請了現今已甚少行騷的超模Kendall Jenner再踏T台，率領一眾模特兒為各位帶來全新2025秋冬系列，另外再驚喜的是Calvin Klein先生與CK另一代名詞——Kate Moss，也均為座上客。在首張成績表中，Veronica Leoni重現了Calvin Klein品牌在九十年代的簡約精髓，將日常服透過俐落輪廓結合乾淨線性，呈現出美式Quiet Luxury美態。
作為Calvin Klein Collection的設計師，一直深受品牌歷史、作品所啟發，現在為品牌寫下全新一頁，對我來說，是極度難得的機會。我希望利用設計與精湛工藝重新展示極簡美學，將Calvin Klein先生的最初宗旨及願景傳承。
在被各垂墜、飄逸感的大褸包圍下，2025年秋冬系列中，Calvin Klein Collection卻大玩了有趣的單品對比度，所講的是，身上衣物儘管是佔據了整體造型大多百分比，不過Veronica Leoni則在小物、包袋款中營造出細緻度，當中一款以經典CK One香水瓶作為靈感基礎的「小廢包」更是新季畫龍點睛的創作，除了可放置日常品外，此CK One外出專屬包用來擺放香水定必最適合不過。
Calvin Klein Collection 2025年秋冬系列：
CK One香水瓶「小廢包」：
在1994年第一次推出的CK One香水，其中性香氣已引來大量追隨者，配合簡潔品牌字體與猶如酒壺的磨砂面瓶子完美擺脫傳統性別規限，重新定義香水世界，Calvin Klein更拍攝了一條電視廣告，Kate Moss與一眾模特兒穿上破舊牛仔褲、短裙、白背心、胸圍甚至赤裸上身，配合凌亂髮型與搖滾音樂，衝擊着九十年代各位年青人。時至今日，CK One已不是單純香水，而可謂一種歷史見證。