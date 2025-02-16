家品｜必備iPod鏡子、青眼白龍地毯！Drought將千禧情懷變現實

大約一月底時，新銳品牌Drought正式推出了一款超吸睛的「iMirror」單品，講直白一點，就是一個放大版的iPod Nano直立鏡子，並且只限量生產200塊，一塊售價$375美金。iMirror不只讓人感到品牌腦洞大開，同時也有一種過去情懷的再次湧現。



而Drought這個品牌過去一直都在推出很有趣的商品，這個品牌到底是從何而來，又有什麼商品值得我們關注？今天就來好好認識一下吧！

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還記得青眼白龍地毯嗎？

不曉得大家過去是否有看過Drought這個品牌，最初品牌出圈讓更多人看見的契機，算是從一塊「青眼白龍」的地毯開始，由於做工細緻且尺寸也滿大，當時在網路上引起了不小的迴響，讓人看到了這個新銳品牌其實還有做很多有趣的單品。

千禧美學是品牌本命

那麼Drought是從何而來呢？它其實是個來自LA的品牌，由Jake Olshan所創立，品牌的風格與設計建立在主理人與團隊成員們對千禧年代的美學熱愛之上，所以我們可以在品牌的單品中，大量看到早期的Windows、IE瀏覽器、2G摺疊手機、光碟片、寶可夢卡牌與遊戲王卡牌等等元素。

從最初的T-Shirt單品開始，到後來Drought也陸續推出了不少飾品配件與居家擺飾的品項，例如手鍊、項鍊、腰帶、錢包、杯墊等等，甚至是開發了多款有趣的地毯，以及再到近期的iMirror。Drought不只將品牌的千禧美學讓我們穿在身上，也同步可以延伸到家中。

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懷舊是人類一種自然的情感展現，每個人都會在某個時刻處於懷舊狀態，我認為這是關於記住你來自哪裡並且保留著珍貴記憶的方式。而我喜歡把這些記憶變成有形的物體，讓我們持續記著那些我們經歷過，但或許末來永遠不復存在的過去。 Jake Olshan

從設計找到對生活細節的注意

Drought的商品真的是包羅萬象，就算不買，在瀏覽其網站頁面時也可以從中獲得不少思考，例如對於居家擺設的想法、鬼點子的激發，又或是我們可以更多地去探索並紀錄下生活周遭的細節，發掘更多我們這個世代所獨有的記憶。

或許下一個打造出留住眼球商品的人，就是你！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】