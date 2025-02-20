JJJJound x adidas Superstar最新聯名鞋款　黑白皮革煥發高級感

前陣子網路有消息傳出德國製造的JJJJound x adidas Superstar即將到來，球鞋愛好者們無不睜眼凝視發布日期，畢竟以往德國在地工匠打造的單品，實在是令人目不暇給。



相隔才不過短短一周時間，JJJJound就率先揭露完整地鞋款樣貌。

JJJJound x adidas Superstar（IG@jjjjound）

JJJJound親曝adidas Superstar最新聯名鞋款

正如同先前曝光的模樣一致，質量極佳的黑、白兩色皮革在外觀上令經典鞋款Superstar 煥發全新地高級感，並且在鞋側adidas Stripes上側點綴金色JJJJound Logo彰顯雙方友好關係；至於從內裡延伸至鞋幫的棕色皮革，亦連帶昇華整體的配色層次。

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據悉，兩雙JJJJound x adidas Superstar 最新聯名鞋款皆於德國Scheinfeld工廠製造，目前官方尚未公佈發售日期，感興趣的朋友不妨留意。

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