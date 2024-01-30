美斯 x adidas Samba 最新聯名波鞋　阿根廷紫白相間配色襯托傳奇

阿根廷球神美斯 Lionel Messi，堪稱當今足球界「史上最偉大的球員」之一，自然與其有關的合作會受到不少粉絲集體簇擁。其中，和 adidas 的設計項目的討論度最為大宗，如今雙方的友好關係已走入 18 週年，此番網上就有消息稱將推出最新聯名鞋款。



消息稱 Lionel Messi x adidas Samba 最新聯名鞋款，將在今年發佈

+ 3

據了解，本次將基於 adidas 旗下經典足球鞋 Samba 為題，參考當初阿根廷世界盃 Lionel Messi 著用的紫、白客場球衣為鞋款主調，並於鞋舌飾有其霓虹黃配色的簽名標誌，其他柔軟的皮革鞋面、絨面革以及生膠外底配置則保持不變，用最經典永恆的存在襯托最偉大的傳奇球員，可謂是恰如其分。

同場加映：Craig Green聯乘adidas Stan Smith曝光 BOOST科技注入簡約鞋款（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

消息稱 Lionel Messi x adidas Samba 最新聯名鞋款，預計於今年晚些時候發佈，感興趣的朋友不妨留意我們後續報導。

延伸閱讀：

穿新鞋過好年！Nike 2024 CNY 龍騰系列正式發布

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】