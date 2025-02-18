百年T恤老字號Hanes創意強大　世上「最黑的T恤」是甚應一回事？

【Hanes/T恤】當有品牌聲稱其黑色T恤是世界上最黑的T恤，你會有何想法？美國百年包裝T恤老字號Hanes就膽識過人，推出「最黑的T恤」挑戰我們的視力！



於1901年創立的包裝T恤品牌Hanes，一直打着「MAKE YOURSELF COMFORTABLE」旗號，以舒適作為原則的宗旨，多年來所製作的素色T恤最受歡迎，平易近人的價格亦令其佔有領導地位。近日品牌的日本支線便延續兩年前「最白的T恤」Hanes T-SHIRT SHIRO，再推Hanes T-SHIRT KURO，創作出可能是世上「最黑的T恤」！



「最高の黑T」Hanes T-SHIRT KURO（Hanes）

素色T恤作為消耗品，各位應該對此服裝沒有過高的要求，但是如逆向思维地去看待，T恤才是與肌膚最親密的貼身衣物，所以其實挑選時也不能沒有要求、草草了事，然而環觀坊間眾多專門推出素色Tee的品牌，在品質上很多都不是高質，往往穿洗十次左右便開始變形、褪色，尤以黑色T恤為甚。

「最高の黑T」Hanes T-SHIRT KURO（Hanes）

作為包裝Tee的代表，Hanes的日本支線在2023年革命性地推出了一款名為Hanes T-SHIRT SHIRO，創作出被譽為「最高の白T」，廣受用家追捧，兩年後的今天，最近品牌再接再厲，繼續採用預染技術製作「最高の黑T」Hanes T-SHIRT KURO，所謂的「最黑的T恤」，即是在編織布料前，在纖維狀態下便率先染色，這樣T恤上的顏色會更加鞏固，同時亦讓衣物不易起毛粒，最重要是反覆穿著亦不會輕易褪色。

「最高の黑T」Hanes T-SHIRT KURO：

「最高の黑T」Hanes T-SHIRT KURO（Hanes）

「最高の白T」Hanes T-SHIRT SHIRO：

「最高の白T」Hanes T-SHIRT SHIRO（Hanes）

除了在染色系統有別於其他素色T恤外，在物料上也利用厚實兼柔軟的七盎司純棉布料製成，配合雙層針織編製，頸背位置印上單品名稱取代布標，順滑軟熟的親膚感完美地令Hanes T-SHIRT KURO成為素色T恤的不二之選。

而Hanes T恤的輪廓剪裁以美式圓筒風格為主體設計，兩側沒有縫邊，衫身與袖子均偏向寬鬆，定價3,300日元（約167港元），另外Hanes更特別製作了限量版XXL尺碼與背心型態，在夏季以日系City Boy闊身造型示人絕對匹配。