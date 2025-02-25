CAMPERLAB賀十周年　突破鞋履首推太陽眼鏡　移植超現實未來設計

【CAMPERLAB／CAMPER／太陽眼鏡】2025年是西班牙休閒鞋履品牌CAMPER五十周年，為了紀念此重要里程碑，品牌創意高端支線CAMPERLAB開拓新產品，由腳掌延伸至臉上，首度推出全新太陽眼鏡系列，設計風格更如同標誌前衛鞋款一樣，貫徹超現實未來感，絕對適合Y2K造型愛好者。



CAMPERLAB NOPEA太陽眼鏡（CAMPERLAB）

CAMPERLAB HIRMU太陽眼鏡（CAMPERLAB）

成立於2015年的實驗性支線CAMPERLAB，一直以來均透過創新思維，將超現實主義與藝術元素融合，於2020年更由現任品牌創意總監Achilles Ion Gabriel接手，展開CAMPERLAB新浪潮，將既誇張又華麗的設計合二為一，為原本務實、低調的CAMPER主線鞋履截然不同，帶來全新Ugly Chic面貌。

CAMPERLAB散發超現實主義美學（CAMPERLAB）

CAMPERLAB散發超現實主義美學（CAMPERLAB）

務實低調的CAMPER主線鞋履（CAMPER）

來到本年，CAMPERLAB也剛好邁進第十年，不甘停留於鞋履舒適圈的Achilles Ion Gabriel，再度追求另一時尚突破，最近品牌更踏入眼鏡世界，首次設計太陽眼鏡系列，第一波系列率先帶來共兩款超現實風格作品——NOPEA、HIRMU，而兩款太陽鏡均全由人手製作。

第一款散發出未來主義的CAMPERLAB NOPEA，其名稱「NOPEA」在芬蘭語上解作「快速」之意，單看眼鏡型態已能感受到其流線型速度氣息設定，銀色亮麗鏡框採用離子鍍膜再生鋼材製成，鏡臂可看到自然的彎曲線條輪廓，配有經過認證的再生塑膠「Poly Renew」鏡片，完全阻擋紫外線傷害眼球。

CAMPERLAB NOPEA太陽眼鏡（CAMPERLAB）

CAMPERLAB NOPEA太陽眼鏡（CAMPERLAB）

CAMPERLAB NOPEA太陽眼鏡（CAMPERLAB）

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另外猶如將大石塊變成太陽鏡的CAMPERLAB HIRMU，則在芬蘭語上代表「怪物」，其鏡框形狀靈感源於CAMPER鞋履的凹凸不平石膏化大底，矩形框架素材利用上「Bio-circular Acetate」可持續性物料製作，減少對石油之餘，並降低對環境的負面影響，同樣用上「Poly Renew」鏡片，達至百分之百的護目功能。

CAMPERLAB HIRMU太陽眼鏡（CAMPERLAB）

CAMPERLAB HIRMU太陽眼鏡（CAMPERLAB）

CAMPERLAB HIRMU太陽眼鏡（CAMPERLAB）

CAMPERLAB HIRMU太陽眼鏡（CAMPERLAB）