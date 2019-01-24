【時裝版宣傳易】想登上Vogue Runway？請先付2萬美元，然後等…

在過去幾年間，傳媒界不斷在變化中求發展，多本雜誌宣佈停止印刷業務，亦有其他出版刊物因長期虧蝕而停刊。儘管有許多因素促成其轉變，但相信其中很大一部分，都是出自於收入問題。為了增加廣告收入，許多媒體都正在努力地從數字時代中，將內容貨幣化。

Vogue Runway網頁（The Fashion Law）

近日，Vogue Runway正在向時裝品牌或設計師提供收費方案，該計劃收取每年高達2萬美元（約15萬7千港元）的費用，並可將新系列圖片（Lookbook和時裝騷）發佈在網站及應用程式之上。在時裝周期間，該網站擁有高達250萬的瀏覽者，而其應用程式更被下載超過180萬次。

2015年，Condé Nast集團宣佈關閉Style.com，並將其檔案、內容及員工轉至Vogue Runway。（網上圖片）

每個季度都會發佈數百個品牌的圖片，而且上載速度亦是最快的媒體之一。經過付款後，還需要經過Vogue Runway團隊的批准，先可把新系列圖片上傳至網站及應用程式上，每年擁有兩次機會，而且該計劃可在三個季度中使用，當中更不包括任何評論或其他文字內容。究竟哪些品牌會願意付費而登上Vogue Runway？說真的，大牌子又哪會在乎區區的十多萬，再加上Vogue的牌頭，大概都不是甚麼問題，但是相反對於初出茅廬的設計師來說，他們就未必有足夠的金錢去支付，那麼卻更難獲取大眾的關注。不過，他們亦尚未清楚有多少設計師或品牌會願意接納這個收費遊戲。

Vogue Runway介面（Vogue）

Vogue Runway Apps介面（網上圖片）

在Vogue Runway之上，大家可以發現到許多不同的時裝高清圖片，由於它繼承了Style.com豐富的檔案外，當中某些報導更可追溯至1999年。2015年，Condé Nast集團宣佈關閉Style.com，其後更將其歷史檔案、內容及員工轉至新創建的Vogue Runway中。

《Vogue》在Condé Nast集團投資組合中，被視為最具價值的頭銜。（New York Post）

像Condé Nast這樣龐大的集團，雖然勢力巨大，卻沒有免疫力。在2017年損失1.2億美元，繼去年之後，該集團宣佈其中三本雜誌將會停止紙本業務，包括《Brides》、《W》及《Golf Digest》。《Vogue》在Condé Nast集團投資組合中，被視為最具價值的頭銜，不論在世界各地，這個頭銜都具有一定的權威性，所以在這個充滿挑戰的時刻，以新的方式創造更多收入，就是他們的新戰略，而是次的收費游戲，相信只是其中一部分而已。

現今他們正在採取不同的戰略，而這些方法是否能讓Condé Nast集團走出難關而再次獲利？時間會給予一切答案，但肯定的是我們經已步入全新的媒體時代。