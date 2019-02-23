Emma Watson成可持續時裝平台支持者　究竟Good On You是甚麼來？

從妙麗到貝兒，電影到現實，女權到環保，Emma Watson向來持有正面力量，再加上負面新聞少之有少，是個說不出缺點的好好小姐。

Emma Watson（網上圖片）

2017年3月，她被《名利場》邀請登上該期封面女郎。（Vanity Fair）

2015年，Emma Watson被《時代雜誌》列為100位最具影響力人物之一。如此完美的女子，不代表她完全沒有任何負面消息，相信大家都不會忘記她於2017年3月時，登上了《名利場》的封面女郎，當照片公開時，引來大眾批評衣着性感，指責她平日為人十分虛偽。儘管如此，多年來不論在女權、可持續時裝或道德層面，她亦從末停止過說出自己立場。

可持續時裝平台Good On You（網上圖片）

我支持Good On You，因為我需要知道身上的衣服，它們是不會傷害地球及其他人。 Emma Watson

近日，可持續時裝平台Good On You，宣佈Emma Watson成為他們最新支持者。曾與公平貿易服裝品牌People Tree、兩性平等運動HeForShe合作，在整個職業生涯中，她一直都是可持續時裝的推動者，而事實上，亦沒有比Emma Watson更好的人選。



Good On You通過向消費者展示哪些品牌符合道德標準，提倡更多可持續時裝的選擇。該平台不但為品牌提供評級服務，並幫助消費者意識及了解可持續時裝的重要性。評級服務將顯示該品牌在可持續發展的規模，更會根據工人待遇、環境影響以及動物副產品使用情況，來為供應鏈確立評級。

Emma Watson：「一個微小轉變能帶來巨大變化。」（Interview Magazine）

時裝有助塑造我們的身份，我們穿上甚麼，亦意味著我們代表着甚麼。 Emma Watson

2016年，Emma Watson穿上Calvin Klein的環保戰袍。（Refinery29） Good On You與Emma Watson的合作，使平台開始評價女演員在紅地毯和外出時的衣着，而Emma 的選擇卻反映出高標準的道德規範，亦同時影響到消費者和她的支持者的購買慾。2016年，她在Met Gala穿上令人驚豔的Calvin Klein環保戰袍，禮服由膠樽變成纖維物料所製成。其實自2015年起，Emma將紅地毯化身環保平台，她所穿的任何東西，都是與可持續時裝扯上關係，利用時尚方式提升大眾的環保意識。

時裝是一種具有創造力、影響及變革的創作。當它能夠真正擁抱高透明度和可持續發展時，其他領域亦會隨之而來。Emma Watson一舉一動向來多人注視，她亦運用自身力量傳遞可持續時裝訊息，利用衣服改變世界，鼓勵我們作出改變，從一個微小轉變，換來巨大變化。