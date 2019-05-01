【日本設計】Nendo工作室踩過界　與MEDICOM TOY出簡約BE@RBRICK

若談論起近代日本最成功的設計單位，由佐藤大領軍的Nendo定必榜上有名。 自2002創立至今，短短十數年間就經已紅透整個日本，甚至揚威米蘭家具展，近年更涉足時尚界別，被世界各地的頂尖潮流單位所青睞，邀請推出Collaboration，由ZEBRA文具到Longchamp向手袋，風頭可謂一時無倆。 而隨着Nendo的期間限定店nendo house（照日－6月2日），上星期六於東京六本木Tokyo Midtown開幕，Nendo方面就首度邀請知名玩具單位MEDICOM TOY合作，破天荒打造BE@RBRICK玩具熊系列。

Nendo的設計項目極盡多元化，卻一律大受歡迎。（Do Shop）

既然由Nendo親自出手，今次的100% BE@RBRICK × Nendo聯乘系列，就當然不只是於玩具身上印個Logo上去了事如斯簡單（雖然熊仔腳板底部，都會印有Nendo標記），是次Collaboration總共有3款，以“shadow”影子作為主題，分別以1 Set 3套的套裝（¥6,480）及獨立1個的散件裝（各¥2,160）發售，那麼與影子有何關係呢？

今次“shadow”系列總同有3個版本。

“shadow”系列的概念圖，顯示光源在不同角度照射下，客體所呈現出來的陰影表像都會有所不同。（Nendo）

事關和上圖一樣，今次“shadow”系列乃是講述光與影子之間的關係，隨住時間的推移，陽光在不同時段照射在客體（即玩具熊）的角度都有所不同，而不同的投射角度，亦會使到客體的陰影部份各有不同，有時陰影會較多，有時又會較少；又有時陰影部份會集中在中央位置，有時則偏側在某一個邊緣，Nendo設計團隊正是透過如斯物理概念，將BE@RBRICK打造出「Side Light」、「Behind Light」和「Under Light」三個版本，從而解釋光與影子與物體之間的定理和關係，大自然、物理學上最自然不過的事，設計師都總能夠見微知著地，將它注入到優美時尚的設計之中，這個非凡的觀察力和知性思維，正是日本美學得以蜚聲國際的不二法門。

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Nendo與斑馬牌（ZEBRA）合作的bLen原子筆。

bLen原子筆。（Nendo）

據知今次BE@RBRICK × Nendo系列會於期間限定店nendo house發售外，其網店亦會同時發賣，而除了BE@RBRICK玩具外，好些Nendo馳名當世的生活家品，例如圓盤錶、陶瓷、以至漿糊筆等等，都會一併出售，當中尤以與斑馬牌（ZEBRA）合作的bLen原子筆最叫人搶手和矚目，一來bLen外觀極具Nendo Style，摩登美觀而簡潔，更重要是它內藏非凡的實用性：先在筆尖部份，加置黃銅重物，使原子筆的整體重心下降，從而令到用家在書寫的時候更加平滑暢順；另外，筆頂的按鈕部份也比傳統的原子筆造得闊大，確保按起來之時更加方便。



Nendo獨特設計還有很多，每款都顯出其別出心裁的創意：

【LONGCHAMP】日本設計師Nendo將經典設計大改造 是手袋也是家品

【米蘭設計周總結】Nendo萬朵花卉奇幻國度 GUCCI文藝復興美學

【文具】日本Nendo膠水棒贏設計大獎 由圓變方與單手掌控的奧妙

【文具控注意】日本設計師Nendo為斑馬牌操刀 一支不一樣原子筆

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