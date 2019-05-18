Angelababy、倪妮、范丞丞登System封面　獨立時尚雜誌走中國風？

英國獨立時裝雜誌《System》於第十三期封面上，首度迎來三張中國面孔，分別是Angelababy、倪妮及范丞丞，難道現今外國獨立時尚雜誌也愛上中國風嗎？

Kims Jones登上第12期《System》封面（網上圖片）

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《System》成立於2013年，是一本來自英國的獨立時裝雜誌，以半年一期的節奏，用上說故事的方式而聞名，專門編寫深度時裝及藝術界人士訪談，探索與評論時裝界不斷變化的景觀。其創刊人物背景也不簡單，包括《Industrie》 主編Alexia Niedzielski及Elizabeth von Guttman、《Numéro》編輯Jonathan Wingfield、《Paradis》藝術總監Thomas Lenthal，並且先後獨家帶來Cathy Horyn、Raf Simons離職後首個專訪，還曾專訪過Nicolas Ghesquière、川久保玲（Rei Kawabuko）、Kims Jones、Giorgio Armani、Miuccia Prada、Alessandro Michele及Virgil Abloh等，每位受訪者都是時裝界的頂尖大人物，其魅力更吸引不同行業人士以及資深時裝愛好者閱讀。

今年3月，Angelababy才成為登上美國版《VOGUE》封面首位中國女星，現今再登上《System》的封面女郎。（網上圖片）

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雖然有些雜誌本身並不賺錢，但它們卻可以變身為其他品牌的強大工具。在《System》過去12期中，甚少行走中國風，然而最新的第13期卻一反常態，首度看見中國面孔，找來Angelababy、倪妮及范丞丞擔任封面主角，分別穿上Dior、Gucci與Givenchy服飾，並由鬼才攝影師Juergen Teller操刀拍攝。當中訪問內容，主要是環繞慶祝中國社交媒體崛起，標誌著中國不論在社會、經濟、科技及時尚方面，都正在經歷地震般的變化，其訪問更由中國資深時尚媒體人洪晃執筆，其實從創刊以來，她已為雜誌撰寫獨家專欄。不得不說，其實第13期還有一個較低調和神秘的封面，是留給了Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello。

《System》專訪Angelababy（網上圖片）

目前，龐大的中國市場吸引了眾多海外雜誌進軍中國，就如《DAZED》也於今年四月宣佈推出《DAZED China》，八月就正式殺入中國。2016年，由洪晃主理的雜誌《大視野》，當其時竟宣佈將它變成中文版《System》，更將英國原版的主題，原汁原味地向讀者呈現，洪晃亦非常看好中國市場。在這數碼化的年代，出版雜誌已經不容易，更是一種很有愛的勞動。租借辦公室、聘請員工，全都需要大量金錢，但不是每個出版刊物都只能依靠傳統廣告生存，現今有些獨立雜誌更轉向品牌內容和其他形式的廣告，以維持他們的成本效益。因此，明顯地《System》這三個封面，都只不過是獨立雜誌背後的商業模式罷了。