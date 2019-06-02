【Tiny Formed】以黃銅打造生活品　鞋抽、開瓶器小巧的骰又實用

見微知著向來都是日本職人的核心價值，設計、製造出來的東西，未必是最破格奪目，亦不一定高貴奢華，但製作出來的東西，卻總能夠表現出物事本質上的真實美，從不須要過多修飾，就已經能將物料本身的紋理、觸感與味道之美，直觀地表現出來，初看之下或許覺得普通，卻總是經得起時間考驗，有如紅酒一樣，愈「嗒」愈有味道。

Tiny Formed。

例如今日希望和大家分享的生活品牌Tiny Formed，雖然在香港認識它的人仍然少眾，但其實出道經已有一段時間，過往被曾被一些本港個性服裝店所引入，遺憾後來卻漸漸於本地時尚版圖消失，被人忘記。幸好今次日系時裝店WANDER KAGU，就成功將它再次引渡回港，作為公開發售，實在值得大家重視和珍惜。

鎖匙扣產品大受歡迎，$180-220。（WANDER KAGU）

能夠整條鎖匙套用套子之中。（網上圖片）

Tiny Formed以Keep It Simple作為設計終旨，致力將自然材料融作傳統職人技藝之中，通過職人工匠對鑄銅治鐵的熟練眼睛與及巧手微調，打造出一系列飾物生活品，之所以稱之為飾物生活品，是因為它們可是集裝飾與實用性與一身，無論是實用的鞋抽、開瓶器、鎖匙扣抑或書籤，非但異常耐用，當作飾物一般掛在褲子上，或者連繫繩條當作頸飾之用亦無不可，近年不少日牌就偏好將鞋由當成鏈飾，最令人印象深刻者，首推來自淺草的皮藝單位Anchor Bridge。

開瓶器，$180。（WANDER KAGU）

實用和耐用性都極高。

而除了外觀裝飾和實用性外，Tiny Formed製品的用料也是其引人入勝的看點，所有單品都分別只會以100%純真鍮（黃銅）和100%純亜鉛メッキ（鍍鋅）製造（尚有少部份黒塗装仕上げ物料版本），當中尤以黃銅製版本話題性最高，工業味特強的黃銅表面，刻印了機械化品牌商標和相關字句，既有德國設計思維當中，講求工整、紀律的美學元素，就連舊美國50、60時代的粗獷古典風味亦滲透其中，如此集百家大成，甚至比原著造得更好，正是日本工藝以至整個民族叫人讚嘆的地方。