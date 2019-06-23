《America's Next Top Model》主持新作　時尚紀錄片探索美麗定義

經典美國真人騷《America's Next Top Model》陪伴不少觀眾成長，多年來都是由Tyra Banks擔任主持人，她絕對算是節目核心。 除了是主持人，現今她還擁有多重身份，包括模特兒、企業家及節目製作人等，而2020年她更會推出一系列關於美麗的時尚紀錄片。

經典美國真人騷《America's Next Top Model》陪伴不少觀眾成長，多年來都是由Tyra Banks擔任主持人。（網上圖片）

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根據《Variety》報導指出，Tyra Banks正在與視頻平台Quibi合作，推出一系列名為《Beauty》的時尚紀錄片系列，以探索美麗為旨，她亦將會擔任主持人及執行製作。只是你是常看《America's Next Top Model》的觀眾，想必也會發現她經常鼓勵參賽者，不要在乎身體上的不完美，強調要有自信，更希望她們拋開世俗眼光。就如Tyra於第24季回歸台前，那時亦伴隨著一些重大變化，例如改變了節目的年齡限制，由於傳統上參加者必須是27歲以下，則在節目歷史上首次被廢除，因為Tyra相信美麗絕不由年齡來定義。

而是次Tyra Banks新節目的目標，亦是為人們「打破障礙，挑戰傳統觀念」，同時質疑多年來全世界一直讚揚的美麗標準，她更從聲明中表示：「當展望未來時，我看見人們如何看待及嬴得美麗，因為一切都正在發生變化。」節目內容圍繞注重新定義美麗的主題，並訪問人們為何要接受這些準則，從而拒絕接受其他面貌及身型的多元性，與檢查這些判斷背後持有的信念。

Quibi將於2020年4月正式推出節目，而首映日期亦尚未公布。隨著Tyra Banks這個新計劃，雖然沒有《America's Next Top Model》那樣激烈的比賽，但該節目卻為世界提供一套新的美麗標準，亦同時傳遞正面觀念給觀眾。