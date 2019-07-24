【The Simpsons】 《阿森一族》住宅成真　經典場景現代化大翻新

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《阿森一族》（The Simpsons）乃是美國經典卡通片，整體劇情主要以他們的家為主要場景，所以亦自不然成為動畫片史上，其中一個最具代表性的房間。

30年來，他們的房間一直保持著簡潔及熟悉感，當那些藍綠色、淡紫色及粉紅色的裝修，遇上現代化改造時，那又會呈現出甚麼模樣？

《阿森一族》劇情主要以他們的家為主要場景（Simpsons Wiki）

30年來，《阿森一族》房間一直保持著簡潔及熟悉感。（FOX）

早前，阿拉伯IKEA利用自家產品，把《阿森一族》場景重現我們眼前；現在，英國工作室Neomam更為這間經典住宅，進行一連串現代化改造。

阿拉伯IKEA把《阿森一族》場景重現（IKEA）

自1989年首播以來，《阿森一族》中的家具一貫保持不變，而這些堅持，更使英國工作室NeoMam引發靈感，找來室內設計顧問Pat Mcnulty，並將當前室內設計趨勢融入其中。該計劃也是Angie's List所委託開展的一系列視覺化活動，其目標就是激發每個人來思考家中的空間。

The Simpsons House現實版家居設計：

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《阿森一族》一家共有七個房間，該計劃為更為劇中主角房間，進行全面現代化翻新。首先，客廳位置營造出豪華風格，配上大理石咖啡茶几及大量金屬配飾。而對比起80年代的風格，廚房更採用智能家居路線，並把色彩鮮豔配色轉為灰色。另外，全新浴室均為白色設計，配有獨立式浴缸，而玫瑰花瓣及蠟燭，更為浴室帶來一絲奢華，大概Marge亦會愛上。Lisa和Bart的房間，正好反映了他們的個性，前者充滿植物；後者則以令人眼花繚亂的Memphis設計完成，裝潢盡現現代設計風格，將80年代的The Simpsons House帶來不一樣的新面貌。

經過現代化改造後的The Simpsons House：

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