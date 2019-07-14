【減壓】辦公室用品變治癒小物　深呼吸風扇、幸運滑鼠為工作分憂

假若工作壓力大得無法喘息，有時候更會影響自我情緒，從而感到煩燥不安。而Central Saint Martins畢業生Keyi Chen，因應這個情況，重新將辦公室用品搖身一變，變成治癒小物，讓「打工仔」從忙碌中找到減壓良伴。

「INTE-RESTING」系列（網上圖片）

這一系列辦公室小物名為「INTE-RESTING」，旨在迅速減低工作壓力，並鼓勵長時間工作人士從中找到樂趣。設計師共利用五個常用的辦公室用品，每個都擁有特別的名字，包括「深呼吸風扇」、「波浪鼓聲音筆」、「敲打&揉捏USB」、「幸運滑鼠」及「速度休息計數機」，從名字的意義上，除了具備原來的用途外，其實亦可看出當中的隱藏功能。

速度休息計數機（網上圖片）

深呼吸風扇（網上圖片）

在「INTE-RESTING」系列當中，確實每個設計，都試圖為我們減低工作時的壓力。就如「深呼吸風扇」，它被設計成坐枱式，盼望工時過長的員工，停下來透過小風扇來練習呼吸，因為用戶只需通過呼吸，就能讓小風扇旋轉，從而啟動它，其清涼感覺，更可以讓我們進一步平靜下來。



另外，「速度休息計數機」的設計亦相當有趣，當工作感到無聊或疲倦時，用戶可以利用計數機上的小遊戲，頓時放鬆一下，更不必擔心被上司發現；而「幸運滑鼠」則會計算鼠標滾動的速度及次數，來監控用戶是否正在分心，随後更會向用戶發送電子郵件，建議他們設定自己興趣及愛好，提醒除工作之外，還需要好好關心自己的生活。

反觀香港地工作壓力大，雖然並非是甚麼新鮮事，但透過設計師推出的治癒小物，卻讓你從工作時擁抱微小的樂趣，釋放工作壓力。