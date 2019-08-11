【AriZona】以懷舊包裝而聞名的飲品公司　未來竟轉戰大麻市場？

AriZona生產出不同種類的冰茶、能量飲品等，並憑藉極具時尚與懷舊的包裝設計，與美國當地售價非常便宜，多年來銷量驚人。 最近，該公司竟從飲品零售商轉戰至大麻市場發展，難道聞名的AriZona Iced Tea已經失勢了嗎？

AriZona以時尚包裝而聞名（IG@drinkarizona）

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根據《華爾街日報》報導指出，Arizona Beverage公司已與Dixie Brands達成協議，並於美國推出大麻產品。由於Dixie Brands是一間位於美國Denver的大麻公司，在當地五個州份生產及銷售雜草蒸發器、糖果、飲品及外用藥膏等大麻產品。雖然Arizona計劃尚處於初歩階段，並正在等待Dixie董事會批准，據說他們很有可能首先從電子煙筆及軟糖開始製作，然後才會開始發展至各種飲品，包括冰茶、咖啡、有氣水等，同時Dixie Brands亦計劃在美國推出這條生產線，接著擴展至加拿大及拉丁美洲等地。

AriZona以時尚包裝而聞名（IG@drinkarizona）

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一直以來，Arizona所出產的冰茶，絕對是90年代的經典，以不同圖案及螢光顏色鋁罐設計，使它們在便利店雪櫃中形象非常突出。懷舊包裝與大麻吸引力，兩者間緊密合作，從品牌角度而言，主流文化趨勢與產品銷售定位有關，而Arizona作為首批進入美國大麻市場的品牌之一，較早前更與adidas推出聯乘合作，這些計劃不但能保持品牌活力，同時也能活化品牌形象。

然而，進軍大麻市場一事，對於Arizona而言，那當然可以提高品牌經濟效益，同時增加消費者數量，但當中亦潛在風險。基於大麻產業的蓬勃發展，未來可能性卻是無窮無盡，因此Arizona不斷為公司尋求新方向，為冰荼飲品做好準備，發展新的賺錢途徑，而很有可能，大麻產品就是最快捷的途徑。