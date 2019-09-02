New Balance 996 x長谷川昭雄　十款經典椅子詮釋十種Cityboy精神

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2012 年《POPEYE》6 月號一出刊，顛覆以往以偶像明星為封面，反而以插畫或是主題 Lifestyle 的情境為封面，使POPEYE 迎來前所未有的改革——是木下孝浩和長谷川昭雄重新定義了「City Boy」。除服飾造型外，他們希望City Boy擁有時尚敏銳度的同時，也對自己的生活保持一套價值觀而非一昧地盲目追求潮流，長谷川昭雄想塑造的City Boy往往無關潮流、時尚，但卻能深植人心。

長谷川昭雄於去年宣佈離開Magazine House後，老實說有點失落再也無法在 POPEYE 看到精采的City Boy造型了，但卻又期待他離開平面雜誌後，在其他領域打造不同的City Boy造型樣貌。

近期長谷川昭雄除了在 houyhnhnm.jp 開設專欄外，也為兩大運動品牌New Balance 及Reebok打造全新形象。在不久前 New Balance Japan 與六個知名品牌以「STA”N”DARD」為題，帶來精彩聯乘後，近期更釋出全新企劃「十人十色」，並由長谷川昭雄親自打造形象造型。「十人十色」是日本的諺語，意思是十個人就有十種顏色，「色」代表性格，每人都擁有獨特的風格。

長谷川昭雄以十款經典椅子詮釋New Balance 996的造型，甚具Cityboy精神

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以十張經典的椅子為延伸，像是Nelson的 Coconut chair 椰香椅、丹下健三的 Easy Chair、Eames Soft Pad Group的厚背辦公椅等，長谷川昭雄找來十位不同年紀、個性的人物，以椅子延伸使用情境，打造具生活感的New Balance 996造型。誕生於1988年的996，延續990 的外型結合當時品牌獨家科技ENCAP，有着流利與俐落的復古外型，New Balance Japan的產品總監正能哲也Tetsuya Shono就曾說：「時尚源於想像，996是一個劃時代的經典設計，只要加以想像，996 就能搭配各種風格。」

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【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】

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