New Balance 996 x長谷川昭雄　十款經典椅子詮釋十種Cityboy精神

2012 年《POPEYE》6 月號一出刊，顛覆以往以偶像明星為封面，反而以插畫或是主題 Lifestyle 的情境為封面，使POPEYE 迎來前所未有的改革——是木下孝浩和長谷川昭雄重新定義了「City Boy」。除服飾造型外，他們希望City Boy擁有時尚敏銳度的同時，也對自己的生活保持一套價值觀而非一昧地盲目追求潮流，長谷川昭雄想塑造的City Boy往往無關潮流、時尚，但卻能深植人心。

長谷川昭雄於去年宣佈離開Magazine House後，老實說有點失落再也無法在 POPEYE 看到精采的City Boy造型了，但卻又期待他離開平面雜誌後，在其他領域打造不同的City Boy造型樣貌。