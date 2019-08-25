【日本設計】《潛水鐘與蝴蝶》為靈感　是可口甜食也是詩意藝術品

有一位日本設計師專門以電影為靈感，將甜食變成舌尖上的藝術品。

Cineca推出的「a piece of」甜食（網上圖片）

由東京設計師Mio Tsuchiya所創立的Cineca，始於2012年，她雖然擁有平面設計背景，卻走去開設甜食品牌。最特別的是，品牌許多創作都是基於電影當中的場景、人物和故事，一一成為味道與形狀的靈感，來喚起背後的故事。

雖然品牌根據電影來製作甜食，而Cineca所出產的食物，都屬手工製作，它們精緻外觀就像一件藝術品，例如在蘇打水上漂浮的餃子、小冰山、樹枝等設計，而它的美麗與味道也使人難忘。他們品牌於網上與日本指定地點可供購買，包括東京都藝術博物館。

Cineca推出的「a piece of」甜食（網上圖片）

《潛水鐘與蝴蝶》（網上圖片）

最值得關注的產品之一，也必定是這款名為「a piece of」的糖果，它靈感來自於電影《潛水鐘與蝴蝶》（The Diving Bell and The Butterfly），該故事主要講述一個因交通事故，而無法活動或說話的男人，他本來是一位時尚雜誌總編輯，後來更以眨眼方式寫下回憶錄。該設計師從電影中看見語言的力量，並想利用語言來比作為石頭，當中更設有三種味道的糖果，包括海洋迷迭香、河流櫻花與山脈生薑。除了猶如石頭的外型，設計師也讓包裝看起來更為簡單，而盒子頂部採用「空壓」技術刻上「a piece of」字樣，另外三條線更分別代表海洋、河流與山脈。



作為一個甜食品牌，Cineca讓我們相信食物的力量，拉近人與人之間的聯繫，並不斷探索新的價值觀與看待事物的方式。

點擊看更多Cineca甜食設計：