【Rain Dove】188cm女模「女身男相」　俊俏面龐與美胸天生共存

你一生中一定會遇到那麼幾個，美麗的男生與帥氣的女生，性別已不是單看外貌就可以簡單定義，美國模特兒Rain Dove能打破你對性別的刻板印象。Rain Dove擁有高挺的鼻子，帥氣的臉龐，會讓你第一秒就浮起「好帥的男模！」的想法，但Rain Dove卻是貨真價實的女性，她是所謂的「雌雄同體」的模特兒，Rain Dove並沒有進行過任何手術，她的外貌與身體完全是上天賜予最美的禮物。

＃最帥氣的男性女模

Rain Dove擁有188公分的高挑身材，然而成為模特兒的契機竟然只是在足球賽中跟朋友打賭輸了，必須參與Calvin Klein的服裝秀，在她的抵達現場時才發現這是場男裝內衣SHOW，因為她被誤認是男人！藉由這個陰錯陽差，開啟了Rain Dove模特兒生涯。

Rain Dove曾經因為她的性別與外表受到他人的嘲笑，讓她對自己感到懷疑，但她發現，接受自己的一切是最好的態度與策略。「我喜歡我的與眾不同」Rain Dove說，模特兒工作對她來說不只是穿上漂亮的衣服，而是一種愛自己的實踐，並且展現自我，展開未來的無限可能。

也因為這份工作的關係，Rain Dove越來越喜歡自己，不論是男裝的自己還是女裝的自己，那都是她自己，且換回女裝時她認為更有力量。Rain Dove熱衷於翻轉大家對於性別的印象，她會在同一張照片中穿上男裝和女裝，試圖打破所有人對性別的刻板印象。

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＃「我沒有所謂美女應該有的樣子，但那並不代表我不美麗。」

Rain Dove花了不少時間才解自己。她希望也能夠給她一樣看起來可能像是男孩的女孩，或是像女孩的男孩帶來一些鼓勵。她不在乎別人總錯認她的性別，對她而言，性別的定義，從來不是社會所規範的樣貌，是美是醜是男是女，由自己定義。

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