德國藝術家玩轉證件相　被攝者如何能在奇怪場景下保持一臉正經？

你有沒有想過拍攝一本正經的證件相背後，到底可以埋藏著多少瘋狂事？

「Passport Photos」攝影系列（maxsiedentopf.com）

由於拍攝證件相時，我們都受到嚴格限制規定。（maxsiedentopf.com）

「Passport Photos」攝影系列（maxsiedentopf.com）

來自德國藝術家Max Siedentopf，以拍攝證件相為靈感，創造出攝影系列《Passport Photos》，試圖透過這種攝影模式，在背後嘗試做一些瘋狂的事情，來挑戰概定的規則。

由於拍攝證件相時，我們都受到嚴格限制規定，其證件相片規格，通常都會要求拍攝對象必須看見完整正面，並能夠清楚顯示面容特徵，不能配帶眼鏡與帽子，而背景顏色亦有不同指引，甚至更務求不能有笑容等規則。基於這種情況之下，Max Siedentopf說：「任何形式的自我表達，似乎都是不可能的。」

點激看更多證件相背後的「真相」：

+ 31 + 30 + 29

「Passport Photos」攝影系列（maxsiedentopf.com）

在現實世界中的確如此，但透過《Passport Photos》攝影系列，雖然頭部佔上證件相的70至80％位置左右，相反Max Siedentopf

竟讓觀眾思考在證件相方框以外，到底能夠發生甚麼離奇事？所以他設計出一系列有趣情境，把這種最平凡最無趣的攝影，通過幽默的鏡頭，讓我們在4.5 X 3.5 CM尺寸以外看見不一樣的景象。

Max Siedentopf盼望為這種沉悶模式，帶來更多瘋狂與搞笑的設定，所以在整個攝影系列之中，奇異與滑稽的場景亦一一展露，例如有一位女士在手臂上放了多個酒杯，更有許多參與者穿上奇怪的衣服、被火圍住等情形，而且他們臉上幾乎目無表情，相當搞笑。另外，藝術家表示他花了數個星期，才設計出所有不同的場景，並將招募回來的每個參與者個性與特徵在作品中傳達。

在整個攝影系列中，不但看見了設計師的想像力，與此同時也利用幽默方式來諷刺政府對市民約束。