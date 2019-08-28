KAPITAL向舊時代借鏡　再度推出以唐草圖案打造日本製手工冷衫

貴為復古大國，日本的復古服裝品牌委實多的是，不過無論新生代品牌如何再推陳出新也好，KAPITAL卻始終是屹立不搖的巨頭，自1985年誕生至今，平田俊清就一再為時裝世界帶來了許多影響後世的作品，既能夠使後人了解舊時代的文化藝術，亦活生生地向世人表現了如何將舊元素結合到當代時尚之中，只因KAPITAL偉大之處，正是重新定義了何謂復古時裝，從前的人會認為要照版煮碗，每針每線都一式一樣地完全復刻起來才叫做上品，是KAPITAL的出現，才啟蒙出原來復古衣裳都可以與時裝潮流互相掛鈎，進一步擴充了時裝文化的深度與內涵。

KAPITAL創立人KAPITAL。（網上圖片）

將古典元素融入當代設計建構成新服飾，是KAPITAL的拿手好戲。（Heddels）

就例如KAPITAL上年才開發出來的出來的唐草柄Shetland Vest，就是一枚很值得人細味的珍品，吸引人的地方，不單止是其優厚物料或者搶眼的配色圖騰，而是這些優美典雅的圖騰絕非虛無飄、無中生有之物，卻是歷史上真實存在過的工藝元素：唐草柄。

KAPITA 唐草柄毛冷背心，盛惠28,944円。（KAPITAL）

唐草這一種花紋圖案歷史悠久，可追溯至古埃及時代，傳統上是一種結合了雕刻工藝的立體藝術形式，及至公元前334年，馬其頓帝國亞歷山大大帝東征展開長達十年東征，從而將唐草藝術逐步東移至西亞地區，並於多年之後透過絲綢之路，輾轉流入中國，成為東亞文化中不可或缺的技藝。

唐草藝術經已有着數千年歷史。

亞歷山大大帝。

自從流入東方諸國之後，唐草獲得了創新的昇華，其花紋圖像每每取材自忍冬、荷花、蘭花、牡丹等具中華風情的植物，亦往往“S”形波狀的手法進行雕刻，極具流線感，而且深受民間社會歡迎，普及性很廣，從敦煌莫高窟的壁畫、以至家具、陶瓷和皮包等日常生活工藝，都總會發生其蹤影。

而時至今日，唐草工藝更進一步應用到銀器工藝之上，當中最知名者，首推日本銀器大師高橋吾郎的Goro's，事關這個國寶級品牌除了羽毛、老鷹銀器造得街知巷聞外，將唐草柄雕刻工藝注入到手鈪、戒指和吊墜之上，亦是其他拿手好戲，雕刻出來的花紋非但栩栩如生，也別具紋理觸感，即算隨着時光飛逝長時間穿戴，銀器上的唐草紋將會愈來愈富有韻味。

聞遲些會推出連鈕釦的Cardigan版本。（KAPITAL）

說了這麼老遠，其實都是想介絕返KAPITAL這件唐草柄毛衣，實在值得注目，上年首度推出的時候經已大獲好評並搶購一空，今年再乘勝追擊重新推出冷背心版本，的確是時裝迷福音，而其實除了背毛款外，其實上年尚有毛冷Sweater的長袖版本，更據聞遲些會推出連鈕釦的Cardigan版本，可見唐草美學，在未來都會繼續是KAPITAL的重點元素。

目前共有藍綠兩種配色。（KAPITAL）