【KIKO × ASICS特集】從熱賣到步向瘋狂　見證時裝鬼才的使/宿命

ASICS是一個歷史悠久的運動品牌，但在潮流世界達至了人氣巔峰，卻不過是近10年的事，當中成功基石，主要有二：一是Gel-Lyte III，自2009年前後開始，品牌就先後以此鞋款與Nice Kicks、Slam Jam、Patta、Ronnie Fieg和colette等單位進行多次合作，從而稱雄Street Fashion界別，與Nike、adidas一時瑜亮。至於進軍High Fashion的時序更遲，基本上由2017年才開始，卻用上不到3年時間，就征服了萬千挑剔Fashionista的心，當中的「神兵利器」，正正是今日的主角，Kiko Kostadinov。

Gel-Lyte III是ASICS近代全面開拓潮流市場的成功基石。（STOCK X）

或許在2017年下旬，當ASICS宣告將會與Kiko Kostadinov合作，推出聯乘系列的時候，大部份主流消費者都沒有太大反應，因為當年的Kiko整體上仍然名不經傳，17年才正式創立自家同名品牌，縱然同年經已有能力吸引ASICS的垂青（當時對Kiko另眼相看者還有Mackintosh），但世界上能夠售賣和接觸其設計的時裝店仍然甚少，懂得其名字發音的人更是少之又少，所以當時許多人都覺得Kiko Kostadinov × ASICS，只會是一季起兩季止的短暫系列，誰不知卻一做就連續做了7季有多，未來還會陸續有來。

只因第一季Kiko Kostadinov × ASICS發佈之後，就成功掀起搶購潮。

不過ASICS之所以能夠在當前的高級時裝界大紅大紫，保加利亞設計師Kiko Kostadinov才最功不可沒。（10 Magazine）

GEL-BURZ 1。（STOCK X）

GEL-BURZ 1、GEL-BURZ 2

哪怕Kiko Kostadinov仍然是時裝圈新人，但他主理的KIKO × ASICS第一擊實在出色，以舊有鞋款ASICS GEL-NIMBUS 20和GEL-VENTURE 6作靈感，果敢地開發出新型號GEL-BURZ 1，保留了FlyteFoam中底技術，和前掌ASICS GEL緩衝膠的同時，鞋身也融合了各種網狀、橡膠及人造物料，加強輕巧和透氣度之餘，亦增加鞋面複雜的表像，以應合時下Dad Shoes的潮流，配上搶眼度極高的螢光綠色（也有相對低調的灰、黑色），震撼觀眾視覺之餘，更震撼了ASICS的既有形象，Kiko Kostadinov也自此升價十倍，成為高級時裝界的當紅炸子雞。緊隨其後的一季也食過翻尋味地以GEL-BURZ為基軸，推出GEL-BURZ 2，同樣備有焦點鮮艷顏色（今次是紅色），打造機能與外型兼備的聯名鞋款，繼續全球大賣。

KIKO × ASICS系列的平面廣告每一季也設計得甚有心機。（STOCK X）

Gel-Delva 1。（ASICS）

Gel-Delva 1

發展至2018年中，Kiko Kostadinov就摒棄了仍然大賣的GEL-BURZ，轉往開發Gel-Delva型號，它可視為一款經Dynaflyte改革而成的鞋款，同樣以FlyteFoam中底和GEL技術作加持，特點是鞋身採用Dynaflyte 2從前獨有條紋細節，再將ASICS虎爪Logo隱藏其中，極具未來主義的科幻美感，而且顏色選擇眾多，前後共推出了6款配色，雖然整體氣勢不如初代GEL-BURZ 1般，出現了炒賣情況（螢光綠色GEL-BURZ 1目前炒價接近過萬大元），但銷情仍然強勁，街道上就不時看到年輕男女穿上它招搖過市。

Gel-Delva 1前後共推出過6種配色。（STOCK X）

Gel-Sokat Infinity。（Sneaker News）

Gel-Sokat Infinity、Gel-Sokat Infinity 2

環顧Kiko Kostadinov × ASICS的發展史，至此可以視為一大分水嶺，由元祖GEL-BURZ 1到Gel-Delva 1的一年時間中，這個聯乘系列的鞋款理念、設計都相較「穩打穩紮」，推出的鞋款，都是時下集功能與流行與一身的Dad Shoes，頂多在用色之上，有時誇張大膽一點而已，整體製作出來的東西，明顯地迎合到當前潮流大勢中，主流消費者的口味，是一對相對較「安全」的設計。

然而Kiko Kostadinov是一位深具前衞意念的設計鬼才，滿腦子都是實驗性想法，未有如Kanye West和adidas一樣，不斷重重覆覆推出一式一樣的Yeezy Boost 350 V2以賺取龐大收益，愈是主流，愈是好賣的GEL-BURZ，Kiko偏偏「包咬頸」拒絕再度推出，確保每款設計的獨特性和稀有度之餘，自己也更進一步向偏鋒前衞的概念進發。

Gel-Sokat Infinity 2。（攝影：鄭子峰）

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2019年誕生的低筒Gel-Sokat Infinity和高筒Gel-Sokat Infinity 2，正正是一大例證，以古舊款式ASICS TSUNAHIKI 109的特殊流線輪廓，和拔河運動作靈感（Sokat巴斯克語中正是解作拔河），Gel-Sokat Infinity不但偏離了近年ASICS和ASICSTIGERS支線慣常採用的鞋楦輪廓；也將普遍不過的鞋身虎爪標記，改換成「a字型」的Piral Logo；鞋大底則變成彷如Gel Quantum Infinity鞋款獨有的啫喱狀半透明膠Infinity物料；而且鞋踭的左、右兩邊（Gel-Sokat Infinity）或前、後兩邊（Gel-Sokat Infinity 2）亦呈高低不平的鴛鴦形狀，如斯種種創新，都是昔日ASICS以至整個球鞋發展工業皆十分少見的，然而正是過於前衞，使到世人對Gel-Sokat Infinity的評價不一，認為它難以配襯，反應無疑不及前作響亮……

Hussein Chalayan許多作品，在發佈之初每每不被人諒解，但往後卻被推崇為不杤經典，Kiko Kostadinov的不少作品，也漸漸向着這實驗性方向前進。（Hussein Chalayan）

不過，這絕非是ASICS和Kiko Kostadinov在戰略上的失策，相反這種無畏無懼的實驗精神，才是一個時裝設計單位最尊貴的應有氣度，君不見川久保玲、山本耀司1980年代初登陸巴黎時裝周之際，全黑色的不規則剪裁與破落美學理念，早就引起西方傳媒的莫大反動；到90年代Hussein Chalayan預備Central Saint Martins畢業展的數個月前夕，他把自己的畢業作品埋在泥土之下，身邊所有人都不明所以，卻原來是希望在衣服的衫身上，培育出霉菌，如此種種離經叛道，在發明之初受盡世人非議，但多年之後卻被世人追捧為可一不可再的驚世傑作，藝術家的宿命和使命，從來都是如此。

即將發售的ASICS Gessirit，初步反應好多人表示接受唔到，但兩年之後，你又難保它當真不會人氣起來嗎？（ASICS）

連宣傳廣告也偏鋒另類過人。（ASICS）

正是這種領先全地球人類數年的眼界，當世人以為Gel-Sokat Infinity經已足夠地偏鋒之際，Kiko Kostadinov × ASICS系列於即將到來的冬天，再度引爆另一款Asics前所未見的新作：Asics Gessirit，單看外型，既像涼鞋，亦似Mary Jane皮鞋，卻完全與Asics生產過的任何類別鞋款，都扯不上點關係似的，ASICS忠實Fans一時三刻或許未必接受到，但如斯設計卻的的確確為ASICS開拓出從前所沒有的款式，甚至全新市場。再看看3個月前的Kiko Kostadinov SS20男裝系列，Kiko又為大家帶來全新產品，就連外國媒體也未清楚它可是甚麼名號，只知道Kiko Kostadinov與ASICS之間，基本上每季都會有聯乘合作，但合作的產品款式甚至型號，卻愈來愈難推測和觸摸，堪稱目前球鞋界其中一個最複雜的聯乘系列，時裝潮流閱歷少一點的人，隨時也未必看得透他們在做甚麼，但時裝之道正是如此，今日不明所以，他朝卻又舉世跟風，Kiko Kostadinov是跟隨潮流還是潮流創造者，讀者自然心裡雪亮。

Kiko Kostadinov SS20男裝系列的最新聯乘鞋作。（Kiko Kostadinov）