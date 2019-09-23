【米蘭時裝周】同一森林主題三種不同演繹　設計師的大自然戀之曲

經過亞馬遜火災後，大片林木被燒成灰燼，綠意盎然景象一去不返。 偏偏在米蘭時裝周中看到個多生機勃勃的叢林場景，場面令人慨嘆記憶中的美好時光可能再也無法變回原貌。 叢林圖案印花也許經常出現於時裝設計上，但經過不同的設計師解讀後，一個普通的圖案亦能藏有不同意味。

在眾多設計師品牌中，Marni創意總監Francesco Risso對火災的感受可謂最深，因為大火時他正身處巴西，火災造成的破壞讓他極為痛心，所以啟發他以大自然生態創作Marni SS20系列。Marni有進行可持續發展的工作，以實質行動支持保育環境，品牌團隊以回收得來的膠樽製成近似Taffeta的硬身禮服布料，連時裝騷場內的佈置也是利用回收物料製成。SS20系列中，Marni從雅優變成異常花俏，Francesco Risso選擇以色彩鮮艷的狂野手繪植物圖案用於服裝上，表現「欣喜若狂 」、「雞皮疙瘩」的感覺，模特兒被抺上滿頭泥濘，並在頭上「長出」盛開的美艷花卉，像在示意對森林再次蓬勃生長的盼望。

模特兒被抺上滿頭泥濘，並「長出」盛開的美艷花卉。（Getty Images）

除了使用狂野手繪的方法，Marni亦有使用針織物塑造出叢林圖案。（Getty Images）

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說到在米蘭時裝周裏最轟動的叢林圖案單品，不可不提Versace的「Jungle Dress」。因為2000年時，當時人氣歌手Jennifer Lopez於2000年的格林美音樂頒獎典禮上穿了Versace一襲半裸叢林圖案連身裙，成為當時網路熱門搜尋圖片，啟發Google研發圖片搜尋功能，間接讓Google Images誕生。2020年是事件二十周年的紀念日子，Versace便與Google Images合作，把叢林印花再一次呈現觀眾眼前。Versace依照當年全綠色的樹葉圖案，以刺繡、閃片、金屬裝飾等工藝重新設計，以現代設計重現二十年前的經典事件。

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密集的叢林圖案讓人眼花撩亂，但對擅長運用圖案的Dolce&Gabbana，卻大膽地一併過把所有繁複的圖案放在同一系列中。Dolce&Gabbana SS20系列「Sicilian Jungle」，以品牌靈感發源地西西里島內的熱帶森林為題，減少了品牌過去強調的宮殿式華麗，取而代之的是探險狩獵服飾，為女性增添一份強悍。Dolce&Gabbana的叢林圖案設計相比以上兩個品牌明顯少點忌諱，敢於運用繁複細節的印花，以綠葉、花卉、動物、水果等美艷的像真叢林印花為賣點，脫不了浮誇的本性。

品牌設計師Domenico Dolce和Stefano Gabbana指西西里的叢林令他們聯想起夏天帶來的快樂，他們亦習慣了以喜愛的事物化成富魅力的設計。（Dolce&Gabbana）

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