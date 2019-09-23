【米蘭時裝周】同一森林主題三種不同演繹　設計師的大自然戀之曲

經過亞馬遜火災後，大片林木被燒成灰燼，綠意盎然景象一去不返。
偏偏在米蘭時裝周中看到個多生機勃勃的叢林場景，場面令人慨嘆記憶中的美好時光可能再也無法變回原貌。
叢林圖案印花也許經常出現於時裝設計上，但經過不同的設計師解讀後，一個普通的圖案亦能藏有不同意味。
在眾多設計師品牌中，Marni創意總監Francesco Risso對火災的感受可謂最深，因為大火時他正身處巴西，火災造成的破壞讓他極為痛心，所以啟發他以大自然生態創作Marni SS20系列。Marni有進行可持續發展的工作，以實質行動支持保育環境，品牌團隊以回收得來的膠樽製成近似Taffeta的硬身禮服布料，連時裝騷場內的佈置也是利用回收物料製成。SS20系列中，Marni從雅優變成異常花俏，Francesco Risso選擇以色彩鮮艷的狂野手繪植物圖案用於服裝上，表現「欣喜若狂 」、「雞皮疙瘩」的感覺，模特兒被抺上滿頭泥濘，並在頭上「長出」盛開的美艷花卉，像在示意對森林再次蓬勃生長的盼望。
模特兒被抺上滿頭泥濘，並「長出」盛開的美艷花卉。（Getty Images）
除了使用狂野手繪的方法，Marni亦有使用針織物塑造出叢林圖案。（Getty Images）
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說到在米蘭時裝周裏最轟動的叢林圖案單品，不可不提Versace的「Jungle Dress」。因為2000年時，當時人氣歌手Jennifer Lopez於2000年的格林美音樂頒獎典禮上穿了Versace一襲半裸叢林圖案連身裙，成為當時網路熱門搜尋圖片，啟發Google研發圖片搜尋功能，間接讓Google Images誕生。2020年是事件二十周年的紀念日子，Versace便與Google Images合作，把叢林印花再一次呈現觀眾眼前。Versace依照當年全綠色的樹葉圖案，以刺繡、閃片、金屬裝飾等工藝重新設計，以現代設計重現二十年前的經典事件。
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Debuting in the Spring-Summer 2000 Collection, the Jungle print dress worn by @jlo at the Grammy Awards that year, garnered international attention. Millions of people took to the internet to see Jennifer in the legendary dress, making it one of the most popular search queries for Google at the time. The epic red-carpet look, and the excitement it created, inspired the team to create Google Images. This season Versace and Google collaborate to celebrate twenty years of the legendary moment in both fashion and Google history. #VersaceSS20 #MFW
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密集的叢林圖案讓人眼花撩亂，但對擅長運用圖案的Dolce&Gabbana，卻大膽地一併過把所有繁複的圖案放在同一系列中。Dolce&Gabbana SS20系列「Sicilian Jungle」，以品牌靈感發源地西西里島內的熱帶森林為題，減少了品牌過去強調的宮殿式華麗，取而代之的是探險狩獵服飾，為女性增添一份強悍。Dolce&Gabbana的叢林圖案設計相比以上兩個品牌明顯少點忌諱，敢於運用繁複細節的印花，以綠葉、花卉、動物、水果等美艷的像真叢林印花為賣點，脫不了浮誇的本性。
品牌設計師Domenico Dolce和Stefano Gabbana指西西里的叢林令他們聯想起夏天帶來的快樂，他們亦習慣了以喜愛的事物化成富魅力的設計。（Dolce&Gabbana）
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