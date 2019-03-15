【皮革手作】是家也是工作室！大馬貨VAN浪人：要成為有故事的人

出社會後，黃進永和大部分人一樣，買了一輛可負擔的馬來西亞國產車Myvi。可不久後，他把車賣了，買了一輛老貨車，而那幾乎成了他的家，即使回到有着四堵牆的正規房子裏，他也把那取名「何留」的貨車當作家的空間來使用，在房子裏失眠，就跑到車上睡。對他而言，這是現階段自主選擇的一種生活方式，過程中不全然是美好，但至少是當下最想做的事。

他也把那取名「何留」的貨車當作家的空間來使用，在房子裏失眠，就跑到車上睡。（Instagram@alan_13life）

黃進永來自馬來西亞柔佛新山，上個月開着他的老貨車到了一趟吉隆坡，辦分享會也辦皮革工作坊。車子一停下，他便忙着整理內部空間，嘴上說着：「最近活動排得有點密，所以車裏有點亂。」這話聽來，感覺熟悉，讓人想到工作忙碌時，家裏隨地堆放的物品。

說起這個把貨車當家的28歲男生，很多人會用類似「勇敢」、「瘋狂」的形容詞，言語間表達羨慕和嚮往。但羨慕的點究竟是什麼？是因為你真的也想這麼做？還是因為這事看來很酷？事實上，這輛去年4月正式上路的車有許多需要忍耐的地方。他坦言：「它的時速只有70到80公里，天氣熱的時候像烤爐，最近因為比較忙，它成了單純的交通工具，但以代步來說，它的效率又不達標。我一直在做各種調整，盡可能讓它更舒適，為的就是避免自己討厭它。」

車裏有一張可睡兩個人的床，供水也供電，車頂上架有太陽能板，另有2個8公升水箱，還有自製的洗手盆，主要用作清洗廚房用具，基本上和國外盛行的露營車相似，比較不同的是這輛老貨車是真的老，車齡30年。「買下來用了14000馬幣，改裝大約3000馬幣，很多東西是自己動手做，雖然父親從事汽車噴漆，但他其實不是很理解我要做什麼，所以也很難幫上忙，大部分時候我只能孤軍作戰。」他說：「一開始不熟悉木工，但因為有興趣，就上網學，雖然進度慢，但最終也還是做到了。」

當然，它並非一開始就是現時所見的樣子，很多東西是在旅程開始後才逐一添加及改良，「第一次用這車出遊，我們一行4人，最後第二天另一人加入，一共5人一起完成了10天的旅程，去了瓜雪的海浪滔滔民宿、彭亨勞勿的『回顧．鄉民宿』還有文冬的瀑布，那次行程算是一次檢視，畢竟在真正上路前，我也不確定這輛車缺少了什麼、什麼地方能改進。」

車裏有一張可睡兩個人的床，供水也供電，車頂上架有太陽能板，另有2個8公升水箱，還有自製的洗手盆，主要用作清洗廚房用具，基本上和國外盛行的露營車相似，比較不同的是這輛老貨車是真的老，車齡30年。（Instagram@alan_13life）

以隨意花錢的自由換隨心而活的自由

嚴格來說，老貨車並不是黃進永的家，但外出的時候，那是他的一切。「我的人（軀體）就是我擁有的所有東西，我可以在外待很久，車上有炊具可以煮食，洗澡的話，若在森林或郊外，就跳進河裏；在城市，就去公廁。 」但他也不諱言，自己更愛投入大自然的懷抱，城市的氛圍不太適合這輛車，在車上過夜也有安全的隱憂。有的人聽聞他如此過日子，會下意識地認為他定是家境不錯，才能活得瀟灑，他笑說：「恰恰相反。我家境普通，而且是傳統家庭。」

和家人關係疏離，從前是他心裏的一根刺，但現時卻覺得這未必是一件壞事，「大家一直是各過各的，沒有太多牽絆，而且我一直都能照顧自己，不至於讓他們擔心。」想去哪裏沒人會攔着，他有自己的想法，也有很大的自由，「我是自由攝影工作者，沒有固定的工作時間，很多時候，只要有網絡，我就能工作。」家用偶爾會給，黃進永對物質的慾望很低，除了攝影工作和製作革物所需的工具和材料，基本上不怎麼花錢，他坦承：「其實也有落寞、無助的時候，甚至會哭。看到身邊朋友的生活，覺得其實自己也有能力那樣過。」

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老貨車不會成為羈絆

「心累的時候，去吃麥當勞，或是看看自己的攝影作品，情緒就會平復。告訴自己必須走下去，而且我也很想走下去。」這樣的情況經歷了幾次後，孤獨對他而言，已經不是多大的挑戰，「可以反省反思，而我是真的喜歡這樣的生活，是我選擇了這麼做。身邊人想花錢就花錢，當然羨慕，但如果隨自己心意花錢是一種自由，那我想做什麼便做什麼，應該也是另一種自由吧。孤獨，或許是我獲得這些自由的代價。」

黃進永對自己很誠實，擁有一輛能把所有家當帶着走的車並不代表擁有了全世界，「老貨車它確實帶給我一些東西，但我也有付出。人不可能永遠都快樂。有挫折有孤獨，生活才能平衡。」買下老貨車，把它打造成能浪跡天涯的露營車，又曝光在眾多媒體之下，是不是意味着已沒有退路，無論如何都要支撐下去，即便有一天發現自己不再熱衷於這件事？他笑稱自己向來不願意做長遠計劃，「我想不到太遠的事，老貨車是我人生的一部分，但就算現在就結束，也無所謂。人都會選擇做對自己有利的事，都是在順勢而為。老貨車結束了，可能以後我會買巴士？或者買間老房子辦工作坊也不錯。」

他笑稱自己向來不願意做長遠計劃，「我想不到太遠的事，老貨車是我人生的一部分，但就算現在就結束，也無所謂。（Instagram@alan_13life）

沒理由停下，那就動身吧！

新山南方大學學院廣告設計系畢業後，黃進永曾短暫到雪州打拼，任職雜誌社，後也曾在家鄉的婚紗店從事攝影工作，「我4年前還『正常』時，也曾追求物質，以賺大錢為目標，而且很愛花錢。」最大的轉折發生在第一次單獨旅行後，說起這件事，他笑說還得感激當時臨時爽約的朋友，「我之前性格比較內向，那次硬着頭皮出發後，發現很多事情可以獨自完成，而且過程超級享受。」當時的他帶着3000馬幣，在泰國待了15天，那是長大之後第一次自己乘飛機出國。

泰國之旅回來後一個月，他再次出發，這一次一開始就打算獨自出遊，「愛攝影的人沒有旅伴其實比較能掌握時間，不用有『別人在等我』的負擔。」後來，他成了背包客，到過柬埔寨、越南、緬甸、斯里蘭卡等地，每一次都在當地待至少一個月，也曾以交換技能的方式踏足歐洲，他解釋：「就是相關單位出機票、住宿等費用，我過去幫忙拍照。」真正踏出舒適圈後，他發現世界非常大，就算語言不通，身邊的人也很願意伸出援手，他告訴自己不要事事抱有太大的戒心，在旅途中重新學習如何與人相處。

這輩子，有的人追求金錢，有的人追求成就，一個開着貨車、居無定所的年輕男子追求什麼？因為不想刻意打理，所以乾脆把頭髮留長的他說：「擁有很多故事，我想要成為那樣的人。即使旅程中要睡路邊，對我來說，也是很棒的體驗。我想讓人生過得很值得。」黃進永並不是一開始就長成浪人的模樣，至今也沒有看破所謂的俗世，有句話說：就算我不知道自己真正想要的是什麼，但至少我知道什麼我不想要，他為老貨車取名「何留」，有「為何走，為何留」的含義，他相信之所以動身，是因為沒有停下的理由；之所以停下，是因為有逗留的理由。曾經迷失，而今帶着同樣喜歡走走停停的女友，他說：「現在的我已經確定自己就是這樣，也喜歡自己是這樣。」

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【新鮮事】黃進永把老貨車當家行行攝攝做「浪人」】