【經典雜誌】500期《號外》中最受歡迎的封面：那些年的梅姐華仔

這本城市雜誌，留下了這麼多至今都閃著光的人啊。

當香港的城市雜誌《號外》迎來自己的第 500 期時，他們做了這件事——讓大家為他們的 500 張封面投票，選出自己最為滾燙的，閃著光的青春記憶。

看似平凡，卻一下擊中了我們的心。

這是我們最為滾燙的，閃著光的青春記憶。（外灘提供）

在那時，Photoshop 還未盛行，這 500 張排版精良的封面，即使放在當下也可以輕鬆甩出其他雜誌幾條街。在這裡，你也可以找到永遠鮮活的，值得銘記的封面巨星。

它不僅見證了香港文化的變遷史，也見證了我們一代人那些一去不復返的青春記憶。

你猜哪一期是第一名？看完文章，你就知道了。

《號外》見證了我們一代人那些一去不復返的青春記憶。（外灘提供）

70 年代，《號外》就是香港的名片

每個城市的雜誌，就是代表這里文化的名片。

《號外》可以說是伴隨著香港的城市發展而崛起的一本傳奇雜誌，它與香港的文化變遷幾乎保持著同步的發展軌跡。曾經輝煌一時，又隨著時代的終結，開始另尋出路。

創刊於1976年的《號外》雜誌，以當時的體量和容積，可以稱之為「生活方式」雜誌。

70 年代，《號外》就是香港的名片（外灘提供）

因為它的內容囊括了時尚，飲食，音樂，電影乃至科技，設計，建築等領域，將文化藝術生活中一網打盡。

在七十年代，《號外》搭上了香港經濟和文化騰飛的快車。在這樣的時代大背景下，它成了華人文化圈獨一無二的文化標杆，甚至被一代中產階級奉為圭臬。

黃金 80 年代，它見證了巨星的誕生

《號外》成立同一年，香港無線電視台正式開播，標誌著以粵語為主的電視媒體節目開始走入百姓家。

隨著電視的普及和經濟的迅速發展，香港音樂和香港電影開始迎來了發展黃金期。

按下圖看80年代的《號外》封面▼

+ 11 + 10 + 9

90 年代，黃金一代，盛極一時

經過電影電視節目的大眾普及和華語樂壇頒獎典禮制度的確立，香港流行文化於此時迎來了真正的黃金時期。

不論是張國榮，譚詠麟，梅艷芳，還是唱片公司巨頭寶麗金旗下的張學友，黎明，周慧敏，陳慧嫻，那時的香港歌手的唱片銷售輕輕鬆松都能有白金銷量。

而這種繁榮景像也吸引了以羅大佑，鄧麗君為代表的台灣音樂人到香港唱粵語歌。

1993 年，黃家駒和陳百強相繼去世，這也給香港樂壇蒙上了一層陰影。

1993 年，黃家駒和陳百強相繼去世（外灘提供）

香港電影則依舊以喜劇片為主，鬼片這一類別也開始深受觀眾喜愛。同時，「雙週一成」（周潤發，周星馳，成龍）的票房保證也開始形成。星爺的電影開始稱霸香港電影的票房榜。

這段時間，香港產出了諸如《胭脂扣》，《秋天的童話》等佳作。香港電影人也逐漸海外市場發展，張曼玉，王家衛，蕭芳芳等人均在國際電影節斬獲獎項。

按下圖看90年代的《號外》封面▼

+ 10 + 9 + 8

00 年代，「後香港」時代，輝煌終要謝幕

1997 年，亞洲金融風暴爆發，香港的經濟泡沫破滅。

與此同時，香港電影也開始受到好萊塢電影的衝擊，許多優秀的電影人也開始向海外發展，加上出於對回歸後各種不確定性的迷茫和未知，這個時期的香港電影已經開始走下坡路了。香港影人也逐漸轉移到內地發展和拍片。

被合稱為「四大天王」的張學友，劉德華，黎明和郭富城制霸了九十年代後期的香港樂壇，尤其是張學友，他的唱片銷量甚至達到了世界級的水平，在亞洲的唱片銷量更是僅次於邁克爾·傑克遜。

1982 年 7 月刊，封面是風頭正勁的劉德華。（外灘提供）

然而，輝煌終歸還是要謝幕。

2003 年，「沙士」（SARS）席捲了香港，城中人人自危，有些大樓更是被整棟隔離，大家戴著口罩行色匆匆，不敢交談，生怕染上病毒。

雪上加霜的是，在這一年，張國榮和梅艷芳相繼離世。這對香港來說是一個致命打擊，疾病可以戰勝，但是這兩位在香港人心中佔據重要地位的人，卻永遠地走了。

輝煌不再有，但香港的流行文化卻留下了這麼多至今都閃著光的人。實在是值得銘記。

除了那些，按下圖看《號外》還有這些值得你記住的封面▼

見證香港變遷的《號外》，在 2004 年已經被現代傳媒收購，雖然沒有以前的先鋒姿態，但它依舊立足於香港本土。在這紙媒日漸式微的當下，還能保持自己的特點和觀點，仍是非常厲害的。

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