【李寧×成龍】賀品牌30周年　靠這武打巨星就能震懾巴黎時裝周？

踏入2020年，聯乘風氣依然不斷擴展。 就連成龍也進軍時裝界，聯手李寧打造全新時尚系列。

一代武打巨星成龍（menshealth）

重溫成龍昔日「非凡」時尚品味：

根據WWD報導指出，成龍將與中國運動品牌李寧（Li-Ning）合作，該系列於1月18日在巴黎首次亮相，亦是作為品牌時裝騷的一部分，並於著名的龐比度中心（CENTRE POMPIDOU）進行揭幕儀式。

李寧2019春夏系列（VCG）

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成龍不但參與整個設計過程，而他多年在功夫的經驗和專業知識，定能從產品中看見他的影響力。 李寧

該聯乘系列被名為「李寧 × 成龍」，亮相巴黎後，將於中國各地發售。李寧牌由前中國奧運體操運動員李寧於1990年創立，今年正值品牌成立30周年之際，因而特別推出這個聯乘系列。李寧更告訴《WWD》：「成龍不但參與整個設計過程，而他多年在功夫的經驗和專業知識，定能從產品中看見他的影響力。」



2020年，成龍將「再一次」踏足時尚界，現在許多名人都推出自家服飾生意，例如Rihanna、Kate Hudson、Justin Bieber等人，其實成龍也早着先機，於2003年時創立自家品牌Jackie Chan，亦表示自己熱愛服裝設計。不過要留意的是，並不是所有合作都會成功收場，雖然「李寧 × 成龍」相當有爆點，亦能夠引起國際媒體關注，但李寧品牌以往曾被指設計有抄襲之嫌，今次再拍擋熱愛中國風的成龍，即使設計尚未曝光，另一場聯乘時裝災難會否降臨？

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