【陳偉霆】從的士走進的士高　閃爆刺眼土豪金並不是Disco Style

早前，陳偉霆在內地節目《江蘇衛視跨年演唱會》中大唱Disco歌，成為城中熱話。 有人認為他歌精舞勁，當然有更多的人認為他挑戰人類容忍極限。 由Taxi Chan（的士陳）走上Disco Chan（的士高陳）的路，當然不容易，如果陳偉霆熟讀幾部Disco聖經，結局可能改寫。

陳偉霆這一身造型，似酒樓夜總會常客。（微博圖片）

該晚演出中，陳偉霆先後唱了三首作品，分別是重唱張國榮的《我》、他自家個人作品《My Lady》和2019年抖音神曲《野狼Disco》，又唱又跳當然不簡單。時光倒流回到2003年，陳偉霆在全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽連贏三個大獎「金咪大獎」、「勁舞台風演繹獎」及「自我才華表演獎」，尚未正式出道已有「勁舞台風」和「自我才華」，所以十多年後的今日，要他唱Disco歌理論上是難不到他。

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不過世事無絕對，當晚陳偉霆的歌聲與舞姿已令人留下深刻的印象，這個年代，姑勿論是好或壞，能引起話題就是好事，而他今次是徹徹底底的成功，網上社交媒體到討論區都被他這次演出瘋狂洗版。除了歌與舞外，陳偉霆一身閃爍耀眼的穿搭，也是另一話題所在，很多人將Disco跟Bling Bling畫上等號，雖然70年代的紫醉金迷或多或少都是跟繽紛服飾掛鉤，但陳偉霆的金西裝與黑皮褲，卻是搶眼有餘，靈氣不足，簡單點說，得個「金」字，而且是很Cheesy的那種土豪金。

要來一個Disco Style，說易不易，說難又不盡是難，因Disco年代美好時光留下來的事蹟，包括音樂、電影、照片等，足以成為懷舊潮流的重要指標，不用全盤照板煮碗，只要適當地加多減少，已能炮製出Retro造型的精粹——的士夠格，的士高就是要入型入格。



正所謂機會是留給有準備的人，下次若然再有機會落的士走進的士高的話，要做好功課，以下Disco Bible絕對值得一看再看。

Andy Warhol是Studio 54的常客（《Studio 54》Hasse Persson圖片）

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按圖看更多經典Studio 54照片：

Studio 54是美國傳奇俱樂部，在70年代紅極一時，是孕育Disco文化的重要據點，當然沒去過這地方的人，都稱不上為潮人。在Studio 54出入的，大多是城中最時尚最前衛最有格的人，影星、歌手、藝術家、模特兒、名媛都在舞池中爭妍鬥麗，在強勁音樂節拍下，穿搭是他們的武器，每一晚為成為焦點各出奇謀，人群中還會看到Andy Warhol和Donald Trump的身影，總之想成名就要來Studio 54。當時，不少攝影師以鏡頭拍下Studio 54美好時光，很多結集成書，那些人的服飾正好為現今人們提供最好的穿搭素材，相信的士高陳要留定幾本傍身，以備不時之需。

John Travolta在《周末狂熱》中的勁舞和衣衫是一代經典（電影劇照）

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點擊欣賞《周末狂熱》戲中勁歌熱舞：

有關Disco文化的電影同樣不可或缺，《周末狂熱》（Saturday Night Fever）是阿爸阿媽年代最時尚的電影，John Travolta的勁舞和衣衫，加上Bee Gees美妙Disco舞台，是經典中的經典。此外，《油脂》（Grease）、《勁舞》（Flashdance）等跳舞題材的電影，也值得的士陳借鏡，花幾晚時間煲戲，學懂一招半式再上場。

Grace Jones造型時尚又奪目（Imdb）

Grace Jones造型一覽：

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其實，的士陳想成為talk of the town，甚至talk of the world，理應更進取一點，例如仿效Disco Diva Grace Jones的造型，相信能換來掌聲多於噓聲。的士陳相貌帶點妖和邪，而Grace Jones的中性怪異，正好可套用到他身上。屬牙買加移民的美國人Grace Jones，一身兼多職，最先是模特兒出道，是Studio 54常客，後來轉戰樂壇，憑獨特歌路和形象成為80年代重要Cult Figure，她別樹一格的造型，浮誇得來極之時尚有型，是天生的舞台材料，即使最終的士陳只能做到一半、甚至只得十分一，總比現在的土氣金衣來得好。