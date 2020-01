【陳偉霆】從的士走進的士高　閃爆刺眼土豪金並不是Disco Style

早前,陳偉霆在內地節目《江蘇衛視跨年演唱會》中大唱Disco歌,成為城中熱話。 有人認為他歌精舞勁,當然有更多的人認為他挑戰人類容忍極限。 由Taxi Chan(的士陳)走上Disco Chan(的士高陳)的路,當然不容易,如果陳偉霆熟讀幾部Disco聖經,結局可能改寫。

陳偉霆這一身造型,似酒樓夜總會常客。(微博圖片)

該晚演出中,陳偉霆先後唱了三首作品,分別是重唱張國榮的《我》、他自家個人作品《My Lady》和2019年抖音神曲《野狼Disco》,又唱又跳當然不簡單。時光倒流回到2003年,陳偉霆在全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽連贏三個大獎「金咪大獎」、「勁舞台風演繹獎」及「自我才華表演獎」,尚未正式出道已有「勁舞台風」和「自我才華」,所以十多年後的今日,要他唱Disco歌理論上是難不到他。

不過世事無絕對,當晚陳偉霆的歌聲與舞姿已令人留下深刻的印象,這個年代,姑勿論是好或壞,能引起話題就是好事,而他今次是徹徹底底的成功,網上社交媒體到討論區都被他這次演出瘋狂洗版。除了歌與舞外,陳偉霆一身閃爍耀眼的穿搭,也是另一話題所在,很多人將Disco跟Bling Bling畫上等號,雖然70年代的紫醉金迷或多或少都是跟繽紛服飾掛鉤,但陳偉霆的金西裝與黑皮褲,卻是搶眼有餘,靈氣不足,簡單點說,得個「金」字,而且是很Cheesy的那種土豪金。

要來一個Disco Style,說易不易,說難又不盡是難,因Disco年代美好時光留下來的事蹟,包括音樂、電影、照片等,足以成為懷舊潮流的重要指標,不用全盤照板煮碗,只要適當地加多減少,已能炮製出Retro造型的精粹——的士夠格,的士高就是要入型入格。



正所謂機會是留給有準備的人,下次若然再有機會落的士走進的士高的話,要做好功課,以下Disco Bible絕對值得一看再看。

Andy Warhol是Studio 54的常客(《Studio 54》Hasse Persson圖片)

Studio 54是美國傳奇俱樂部,在70年代紅極一時,是孕育Disco文化的重要據點,當然沒去過這地方的人,都稱不上為潮人。在Studio 54出入的,大多是城中最時尚最前衛最有格的人,影星、歌手、藝術家、模特兒、名媛都在舞池中爭妍鬥麗,在強勁音樂節拍下,穿搭是他們的武器,每一晚為成為焦點各出奇謀,人群中還會看到Andy Warhol和Donald Trump的身影,總之想成名就要來Studio 54。當時,不少攝影師以鏡頭拍下Studio 54美好時光,很多結集成書,那些人的服飾正好為現今人們提供最好的穿搭素材,相信的士高陳要留定幾本傍身,以備不時之需。

John Travolta在《周末狂熱》中的勁舞和衣衫是一代經典(電影劇照)

有關Disco文化的電影同樣不可或缺,《周末狂熱》(Saturday Night Fever)是阿爸阿媽年代最時尚的電影,John Travolta的勁舞和衣衫,加上Bee Gees美妙Disco舞台,是經典中的經典。此外,《油脂》(Grease)、《勁舞》(Flashdance)等跳舞題材的電影,也值得的士陳借鏡,花幾晚時間煲戲,學懂一招半式再上場。

Grace Jones造型時尚又奪目(Imdb)

其實,的士陳想成為talk of the town,甚至talk of the world,理應更進取一點,例如仿效Disco Diva Grace Jones的造型,相信能換來掌聲多於噓聲。的士陳相貌帶點妖和邪,而Grace Jones的中性怪異,正好可套用到他身上。屬牙買加移民的美國人Grace Jones,一身兼多職,最先是模特兒出道,是Studio 54常客,後來轉戰樂壇,憑獨特歌路和形象成為80年代重要Cult Figure,她別樹一格的造型,浮誇得來極之時尚有型,是天生的舞台材料,即使最終的士陳只能做到一半、甚至只得十分一,總比現在的土氣金衣來得好。