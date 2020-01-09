【抄襲風波】複製Dior經典設計　報紙圖案印設計師姓氏向他致敬？

快時尚品牌經常捲入抄襲風波，引發不少爭議。 最近，英國Fast Fashion品牌PrettyLittleThing一系列服裝，被網民發現有抄襲嫌疑，複製了廿年前John Galliano替Dior創作的設計，甚至更在服飾上出現「Galliano」的字眼。

PrettyLittleThing報紙系列（PrettyLittleThing）

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PrettyLittleThing報紙系列（PrettyLittleThing） John Galliano於2000年為Dior所操刀的秋季系列，當中的經典報紙Print，使人留下深刻印象，其中一款印有「Christian Dior Daily」的連身裙，更被Sarah Jessica Parker在《Sex in the City》劇中穿上，成為當年的標誌性作品。其後「Galliano Gazette」設計，更成為John Galliano同名品牌中的主要設計。 因此，近日有被網友發現，PrettyLittleThing所出售的各種上衣、連身裙與褲子等，價格都從8英鎊至15英鎊間不等，並以報紙Print設計為主，當中更發覺抄襲了John Galliano的設計，還在衣服上印有他的姓氏。

（左至右）John Galliano與PrettyLittleThing設計（The Fashion Law）

雖然報紙Print，絕對不是甚麼新主意，亦不是由John Galliano首創，但因為採用了設計師的名字，卻使PrettyLittleThing在社交媒體上，引來許多批評與指責，更有網民指出，PrettyLittleThing設計與John Galliano在2000年報紙作品，兩者相似之處實在太多。

對於潛在的版權問題，PrettyLittleThing與John Galliano各自都沒有對事件作出任何評論，讓大家靜待觀察後續情況。

重溫DIOR FALL 2000：