【NEW ERA】棒球帽不只有MLB Style　用同一頂帽襯出四個造型

我們之前做了一篇關於美國帽子品牌 NEW ERA 的專題報導「NEW ERA THAT’S MY CAP」，同時與穿搭社團 intention lab 合作，在 IG 募集 NEW ERA 穿搭照，想看看年輕人會如何搭配 MY CAP。 這次與 intention lab 共同選出 3 名得獎者，請他們用同一款 (A)NOWHEREMAN X NEW ERA CAMPER CAP，搭配出 My Cap STYLE。

有句名言是這麼說：「穿著合宜，人們則會記住穿那件衣服的人」，又有這句話：「穿衣識人、以貌取人」，看完此次參加者的穿搭照片，我決定要將「貌」改為「帽」，以「帽」識人，原來 NEW ERA 59FIFTY、9FORTY 等可以這麼搭，oversize，層次撞色，原來 NEW ERA 真的是 THAT'S THE CAP，一頂能對應不同穿著風格的帽子。

▼▼3名得獎者用同一款 (A)NOWHEREMAN X NEW ERA CAMPER CAP，搭配出 My Cap STYLE▼▼

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若是用一個詞來形容藍德的穿搭，我會用「吸睛」，橘色、藍色、卡其，他在 IG 上這麼說明：「以卡其拼接相近的橘色，做為整體主色，再搭配搶眼的藍色條紋帽T，鞋子選擇主色低調但以亮粉色點綴的款式。」藍德補充：「我是帽子控，有超過 30 頂帽子，這次參加活動時，就麂皮的 NEW ERA 帽為主角。」

「第一眼看到 (A)NOWHEREMAN 與 NEW ERA 聯名的黑色帽子，我直覺是『硬派』，帽子是在上半身，下身就以材質稍硬的褲子，還有比較厚的 HOKA ONE ONE 鞋，傳達「硬派」的主題。「全身太過強勢不像我，」藍德說：「外套與襯衫的材質就會比較軟，做為調和。」不過，最吸睛的要是藍德有畫眼影，而且上下都有畫，「你發現了（大笑），因為晚上要錄影，我用咖啡色打底，再暈染紅色，眼尾稍微往上拉，有很明顯嘛！」

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「來！給我一個微笑」，Tommy 嘴角微微抽動：「我真的沒法做表情啦！」笑稱自己把做表情的能力留在母親肚子裡的Tommy，外表看似酷酷的，其實是一個溫暖可愛的大男孩，對，歷任女友都用可愛形容他，這從他雖然全身深色，卻別了一個稍微違和的村上隆微笑小花就可知道。最初是被 Tommy 深淺對比的搭配給吸引，「因為怕髒又胖，我的衣櫃裡真的很少淺色，就用米色加上老的 polo 外套跟帽子做呼應。」

「我真的胖啦，只是都遮起來了，既然如此，穿搭上就寬鬆到底，破壞比例，今天就是6:4，運用極致寬鬆的側邊輪廓來凸顯個人特色。」Tommy 用 one tone 訂出今日穿搭主題，(A)NOWHEREMAN 與 NEW ERA 聯名的黑色 Snapback，搭配極為寬鬆的黑色襯衫，「我原本想搭黑色褲子，但料子沒那麼挺，寬褲都不寬了，我就改穿比較深色的丹寧，搭配黑色 loafer，符合 one tone 且彼此呼應。

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我問 thetensionboy 參加活動時的搭配想法，「炫耀，」thetensionboy 笑說：「因為想要讓大家知道我買了一件立體織紋毛衣，就用毛衣為主角來搭配，色系也是以毛衣的立體織紋配色來延伸，我平時穿著就是偏日系，偶爾會像我今天穿的，刻意加些層次。」

今天我想說帽子是黑色，直接想用黑色為主色調，黑色外罩衫、黑色鞋子，再用同樣是深色但有印花的襯衫，還有白色高領，讓整體視覺有焦點。」

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既然身為活動主辦者，⟪KEEDAN⟫ 當然得推派一名代表來示範，「挑戰各種風格的搭配對我來說其實是人生一大樂趣，」既然 ⟪KEEDAN⟫ 攝影 Lisihte 這麼說，那就非他莫屬。(A)NOWHEREMAN 與 NEW ERA 聯名的黑色Snapback，搭配 Umamiism 藕色雙拉鍊套衫，「這是我衣櫃裡跟 NEW ERA 最對味的單品，至於褲子，幾乎都是氣球型寬褲，拍照方便，還能修飾屬於排骨精的身材，再穿已經入手 3 雙的 New Balance 990 v3，舒服又有個性，就是我的穿著態度。」

(A)NOWHEREMAN X NEW ERA CAMPER CAP

帽型與最經典的 59FIFTY相同，但相對於全封的 59FIFTY， 9FIFTY可調帽圍，又被稱為 Snapback。NEW ERA獨賣。

(A)NOWHEREMAN X NEW ERA CAMPER CAP（KEEDAN授權使用）

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】