【NEW ERA】棒球帽不只有MLB Style　用同一頂帽襯出四個造型

我們之前做了一篇關於美國帽子品牌 NEW ERA 的專題報導「NEW ERA THAT’S MY CAP」,同時與穿搭社團 intention lab 合作,在 IG 募集 NEW ERA 穿搭照,想看看年輕人會如何搭配 MY CAP。 這次與 intention lab 共同選出 3 名得獎者,請他們用同一款 (A)NOWHEREMAN X NEW ERA CAMPER CAP,搭配出 My Cap STYLE。

有句名言是這麼說:「穿著合宜,人們則會記住穿那件衣服的人」,又有這句話:「穿衣識人、以貌取人」,看完此次參加者的穿搭照片,我決定要將「貌」改為「帽」,以「帽」識人,原來 NEW ERA 59FIFTY、9FORTY 等可以這麼搭,oversize,層次撞色,原來 NEW ERA 真的是 THAT'S THE CAP,一頂能對應不同穿著風格的帽子。

▼▼3名得獎者用同一款 (A)NOWHEREMAN X NEW ERA CAMPER CAP,搭配出 My Cap STYLE▼▼

landerj_wear

若是用一個詞來形容藍德的穿搭,我會用「吸睛」,橘色、藍色、卡其,他在 IG 上這麼說明:「以卡其拼接相近的橘色,做為整體主色,再搭配搶眼的藍色條紋帽T,鞋子選擇主色低調但以亮粉色點綴的款式。」藍德補充:「我是帽子控,有超過 30 頂帽子,這次參加活動時,就麂皮的 NEW ERA 帽為主角。」

「第一眼看到 (A)NOWHEREMAN 與 NEW ERA 聯名的黑色帽子,我直覺是『硬派』,帽子是在上半身,下身就以材質稍硬的褲子,還有比較厚的 HOKA ONE ONE 鞋,傳達「硬派」的主題。「全身太過強勢不像我,」藍德說:「外套與襯衫的材質就會比較軟,做為調和。」不過,最吸睛的要是藍德有畫眼影,而且上下都有畫,「你發現了(大笑),因為晚上要錄影,我用咖啡色打底,再暈染紅色,眼尾稍微往上拉,有很明顯嘛!」

to_mmmy_

「來!給我一個微笑」,Tommy 嘴角微微抽動:「我真的沒法做表情啦!」笑稱自己把做表情的能力留在母親肚子裡的Tommy,外表看似酷酷的,其實是一個溫暖可愛的大男孩,對,歷任女友都用可愛形容他,這從他雖然全身深色,卻別了一個稍微違和的村上隆微笑小花就可知道。最初是被 Tommy 深淺對比的搭配給吸引,「因為怕髒又胖,我的衣櫃裡真的很少淺色,就用米色加上老的 polo 外套跟帽子做呼應。」

「我真的胖啦,只是都遮起來了,既然如此,穿搭上就寬鬆到底,破壞比例,今天就是6:4,運用極致寬鬆的側邊輪廓來凸顯個人特色。」Tommy 用 one tone 訂出今日穿搭主題,(A)NOWHEREMAN 與 NEW ERA 聯名的黑色 Snapback,搭配極為寬鬆的黑色襯衫,「我原本想搭黑色褲子,但料子沒那麼挺,寬褲都不寬了,我就改穿比較深色的丹寧,搭配黑色 loafer,符合 one tone 且彼此呼應。

thetensionboy

我問 thetensionboy 參加活動時的搭配想法,「炫耀,」thetensionboy 笑說:「因為想要讓大家知道我買了一件立體織紋毛衣,就用毛衣為主角來搭配,色系也是以毛衣的立體織紋配色來延伸,我平時穿著就是偏日系,偶爾會像我今天穿的,刻意加些層次。」

今天我想說帽子是黑色,直接想用黑色為主色調,黑色外罩衫、黑色鞋子,再用同樣是深色但有印花的襯衫,還有白色高領,讓整體視覺有焦點。」

lisihte_

既然身為活動主辦者,⟪KEEDAN⟫ 當然得推派一名代表來示範,「挑戰各種風格的搭配對我來說其實是人生一大樂趣,」既然 ⟪KEEDAN⟫ 攝影 Lisihte 這麼說,那就非他莫屬。(A)NOWHEREMAN 與 NEW ERA 聯名的黑色Snapback,搭配 Umamiism 藕色雙拉鍊套衫,「這是我衣櫃裡跟 NEW ERA 最對味的單品,至於褲子,幾乎都是氣球型寬褲,拍照方便,還能修飾屬於排骨精的身材,再穿已經入手 3 雙的 New Balance 990 v3,舒服又有個性,就是我的穿著態度。」

(A)NOWHEREMAN X NEW ERA CAMPER CAP

帽型與最經典的 59FIFTY相同,但相對於全封的 59FIFTY, 9FIFTY可調帽圍,又被稱為 Snapback。NEW ERA獨賣。

