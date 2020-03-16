別被時裝品牌「漂綠」招數蒙蔽　6個消費者的認知：純素≠永續

現在各品牌都在環境議題上著墨許多，但其中無疑存在著一些專為銷售而生，對生態沒什麼幫助的漂綠伎倆。從供應鏈到零售店面，以下為確保消費行為能真正促進永續發展的方式。

環保意識、環境友善、永續性，這些是某些品牌及企業用來宣揚綠色地位的關鍵字。雖然多數公司都開始回應氣候危機是件好事，但身為消費者，很難判斷自己是真的做出負責任的選擇，或只是中了「漂綠」的招數。

漂綠（greenwashing 或 green sheen）一詞最初是由環保主義者 Jay Westervelt 於 1986 年提出，指的是一個公司運用具誤導性或錯誤的方式，來誇大自己在環境方面之努力。「空口無憑地說自己具永續意識很容易，」永續成衣聯盟（Sustainable Apparel Coalition） 執行長 Amina Razvi 說。「他們並不總是有實際可信的數據做為背書。這讓消費者難以做出正確選擇。」

這樣的風氣代表著消費者做足功課與保持疑問很重要。「不要只聽行銷話術，」永續性顧問公司 Eco-Age 的品牌長 Harriet Vocking 表示。「造訪該公司的網站，閱讀他們實際上做了什麼。」

▼以下為六個識破時尚業漂綠伎倆，並成為對環境更加負責的消費者之方式。▼

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1. 注意數據，而不是話術

看破品牌漂綠伎倆最簡單的方式為找出支持論點的數據，而不是照單全收。「品牌們會使用如『永續生產』或『環境友善』等字眼，」Razvi 說。「但，他們的產品有幾成是以回收原料製作？」

找出品牌網站上是否有列出可測量標的。「他們公開了哪些可計量目標？」 Razvi 補充，「真正致力於永續營運的公司都會設下經科學驗證的遠大目標。他們『每年』都實際測量數據，並努力減少環境衝擊。」

2. 天然並不總是更加環境友善

人造絲、嫘縈及竹子等天然材質在行銷話術中是環境友善的，但關鍵在於取得的方式。舉例來說，Canopy 指出每年為生產人造絲需砍伐 1 億 5 千萬顆樹。倡議團體時尚革命（Fashion Revolution） 創辦人 Orsola de Castro 解釋：「人造絲是毀林的元兇之一，除非是用經認證的方式取得。」

另一方面，雖然竹子是一種可快速生長的纖維，但栽種過程有時會使用農藥，且在布料製程中也常會加入化學藥劑。de Castro 說：「除非是有機來源，竹子其實是非常污染環境的原料。」

做足功課是關鍵。可尋求 Higg 材質永續指標 (Higg Materials Sustainability Index) 等工具協助，他們會比較不同布料的環境衝擊。Razvi 說：「對原料生產方式及產地暸解得越多，就越能看清它們是否真的具永續性，以及背後可能的妥協。」

現在各品牌都在環境議題上著墨許多，但其中無疑存在著一些專為銷售而生，對生態沒什麼幫助的漂綠伎倆。從供應鏈到零售店面，以下為確保消費行為能真正促進永續發展的方式。（《購物狂的異想世界》劇照）

3. 純素也不一定代表永續

在時尚界，純素可能代表產品是由人造皮革與假皮草製作。「『這些商品』 因不是來自動物而被標榜為具永續性，」Vocking 評論。「但他們『常常』 是由石油製成，這『可能會』 對星球造成很大傷害。」

檢查品牌列出的所有替代材質來源。「純素皮革與假皮草都有負責任的製作方式，但也可能會對環境有害，」 Razvi 補充。「選擇購買這些產品的消費者普遍都關心動物權益，但此選項也會伴隨著環境成本。」

4. 暸解誰在製作你的衣服

越來越多品牌開始公佈他們供應商的資訊，但在工廠作業人員的待遇方面就不那麼透明。de Castro 說：「『這些資訊』並不一定讓你看到最佳實踐的榜樣，他們只會公佈是哪家工廠，而你對其中的情形一無所知。」

時尚革命的透明度指標 (Transparency Index) 聚焦於大品牌們所公佈的供應鏈、生產線、社會及環境衝擊等資訊。另外，公平服裝基金會（Fair Wear Foundation） 及 工人權益協會（Worker Rights Consortium）也提供了全世界工廠員工待遇的自家調查報告與新聞。

De Castro 也建議關注工人們是否被允許組織工會，以及是否獲得維生工資。她解釋：「如果『他們』有機會成為公會一員，就可齊聲爭取權益，團結力量大。」

現在各品牌都在環境議題上著墨許多，但其中無疑存在著一些專為銷售而生，對生態沒什麼幫助的漂綠伎倆。從供應鏈到零售店面，以下為確保消費行為能真正促進永續發展的方式。(《閨蜜》劇照)

5. 檢查認證

注意品牌是否有符合業界標準的認證背書。這些標準包含但不限於：著重布料生產環境健康與安全的藍色標誌 (Bluesign®)；表示產品可完全生物降解及用於堆肥，或可重複使用的搖籃至搖籃認證 (Cradle to Cradle Certified™)；以及確保生產鏈所有階段的工人權益（包含組工會）受到保護的公平交易織品標準 (Fair Trade Textiles Standard)。

當購買有機棉時，注意有沒有國際有機紡織認證 (Global Organic Textile Standard) 及有機物含量標準 (Organic Content Standards)。兩者都確保棉質的生產在供應鏈上下都達到認可的標準。

6. 支持有著健全方案的品牌

最後，支持採用健全方案的品牌，放眼全局而不是聚焦於個別議題。「領頭的公司們正將永續性融入所有層面，不只是一個系列或幾件作品，」Razvi 說。「營運的所有層面都存在永續性考量，且皆應獲得關注，從總部、設計、製造、物流到銷售都要重視這一部分。」

「一個開放透明，且會討論永續進程的品牌會是你更好的選擇，」Vocking 作結。「『而不是』 利用永續話術，沒有證據背書的投機者。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：小心別中了品牌的「漂綠」技倆！6個讓你更有意識購物的技巧】