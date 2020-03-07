【牛仔褸始祖】丹寧外套演變史： 祖師爺Levi's Type 1的故事

近百年來，時尚與潮流趨勢瞬息萬千，變化多端，然而其中有些經典元素自創始以來，便始終未曾被時代淘汰，比如說：丹寧！（又稱單寧、牛仔布。）縱貫男女老少，丹寧外套可是擔綱了無數人衣櫥中的要角，無論遇到什麼樣的穿搭難題，只要配上一件丹寧外套，便能迎刃而解。 但你知道身上穿的那一件丹寧外套的款式叫什麼名字嗎？隨著時代演進，丹寧外套當然也有剪裁與細節上的不同，這次就讓我們一同來看看經典款丹寧外套 Type 1 的介紹與歷史吧！

早在 1870 年代，Levi's 的創始人 Levi Strauss 眼見美國加州瘋狂的淘金熱潮，吸引了無數牛仔、礦工與鐵路工人們在當地工作，因而採用源自法國，流行於義大利等國，當時仍不算常見的材質：丹寧，製成工作褲。（Levi Strauss & Co官網圖片）

｜前身：Levi's Blouse

在丹寧外套成為自信、率性與叛逆的代名詞之前，我們首先要追溯到它的源頭：早在 1870 年代，Levi's 的創始人 Levi Strauss 眼見美國加州瘋狂的淘金熱潮，吸引了無數牛仔、礦工與鐵路工人們在當地工作，因而採用源自法國，流行於義大利等國，當時仍不算常見的材質：丹寧，製成工作褲。即是今日我們所熟知的丹寧褲（牛仔褲）。

到了近 1880 年，祖師爺 Levi Strauss 首度打造以丹寧材質為底的上衣，也被視為丹寧外套的雛形，起初，這件上衣純粹是為了配合丹寧褲，因應工作需求而設計。丹寧材質的堅韌耐用性、寬大的版型並預留了手臂活動空間，種種優點很快就成為工人們的首選。

｜Levi's Type 1 - 506XX

時至 1905 年，今日普遍被我們視為丹寧外套之始，「506／506XX／Type 1」外套，正式誕生了，它也為後世的所有丹寧外套立下標竿。採用 9oz 未預縮，由 Amoskeag Manufacturing Company 生產之丹寧布料，「XX」的意思便如經典的 501XX，是指「EXTRA EXTRA STRONG」，用來描述丹寧的強韌扎實而堅挺。

作為經典原型的 Type 1，其特色是左胸單一口袋；背後腰部有調節環設計，可視腰身拉緊；而靠近門襟鈕扣處的兩側，設有兩條自胸部至下擺的摺線，以方型車線固定住，等於預先將布料收起，日後可視著用者需求拆卸車線，增加活動空間。簡言之，這是一件堅固耐用、又能依著用者身形進行調整的實用服飾。

+ 4 + 3 + 2

雖然為了追求機能性，袖口、肩線與腰身的版型比起近代的單寧外套都還要寬大，而短版剪裁在搭配上也比較有難度；然而對於追求純正老味道的玩家而言，正是這一點小小的不完美，使 Type 1 的存在顯得獨一無二，孓然一身，並且至今仍有無數品牌樂此不彼，試圖復刻出最極致的 Type 1。

▼▼按圖放大，看看現代潮人們如何演譯Type 1的老味道▼▼

+ 3 + 2

Dappei 結語： 說起經典款丹寧外套，又怎麼能忘了 Type 1 呢？然而不僅 Type 1，日後我們還會逐一介紹延伸的版本 Type 2，以及今日我們最熟稔的版型 Type 3；當然也不會忘記來自 Lee 的其他經典版型設計，想要更了解各款丹寧外套的不同嗎？敬請密切鎖定之後的更新！

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原文：極致經典的感動！「丹寧外套」演變史，你知道自己身上穿的是哪一個款式嗎？（Type 1篇）

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