老爹鞋退燒！Gucci再玩米奇　復古網球鞋Tennis 1977成潮人新寵

一派老爹鞋的風潮退去之後，復古依舊，但卻換了個新的樣貌出現。Gucci這次回朔到1970年代，球鞋剛推出時幾乎就是為了給運動員而生，擷取靈感打造新鞋款！

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以多元的帆布組合與印花製成、搭配白色橡膠鞋底與綠色線條的外廓，推出多種基本色的帆布款、還有各種另類而獨特的印花，將Gucci Tennis 1977標牌置於鞋內墊與鞋舌上：具有紋理的GG主題則呈現在鞋緩衝墊與鞋外底，而標誌性的條紋織帶則以綠紅綠、或藍紅藍飾於兩側。

Gucci Tennis 1977共有7種多樣化的男女設計款式──3種不同顏色的素面運動鞋：黑色與綠松石色的男鞋、以及奶油色的男女鞋；砂洗毛呢布料飾以綠色滾邊、另飾有黑色、或白色的滾邊。

還有3種印花款式以棉質燈芯布料呈現GG Logo的款式：一款是男女適用，以墨黑底色呈現白色GG設計、飾有墨黑色與綠色滾邊；另一款，女鞋，米褐色底色上有Apple GG印花、飾有白色及綠色滾邊；第三款僅限男鞋，則有在淡藍色底色上有白色GG印花、飾有白色及綠色滾邊。

第四款印花是男女尺寸都有的米奇設計，以棕色棉質為基底搭配迷你GG Logo，並飾有白色與綠色滾邊。外型復古整體又帶有運動風的氛圍，相較老爹鞋較輕盈的外型更不挑腳型，榮登今年春夏的必備鞋款之一！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：老爹鞋退燒！Gucci再度翻玩米奇、Logo元素，打造「復古網球鞋」Tennis 1977登場！】