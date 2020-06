【CHANEL】熱門手袋二手行情　經典2.55港幣約$26,000就有成交

有鑑於此,有外國媒體特別研究了當前的CHANEL手袋在二手市場的價格,以幫助消費者更容易了解當前流行手袋的價格。以下就是他們針對四個二手拍賣平台所統計到的價格,所有價格均以美元為單位。但要注意,二手市場上的價格可能會有很大差異,尤其是在顏色是季節性或限量版的情況下。

Chanel Wallet On Chain

平均價:$2,212(約港幣:$17,140)

The Real Real:$1,495 - $3,000 (約港幣:$11,590 - $23,250)

Chanel Wallet On Chain(Chanel)

Chanel Square Mini

平均價:$2,820(約港幣:$21,860)

The Real Real:$1,395 - $3,000 (約港幣:$10,810 - $23,250)

Chanel Rectangular Mini

平均價: $2,879(約港幣:$22,310)

The Real Real:$1,095 - $4,000 (約港幣:$8,490 - $31,000)

Chanel Small Classic Flap

平均價:$3,727(約港幣:$28,890)

Yoogi's Closet:Currently Out of Stock

The Real Real:$2,400 - $4,100 (約港幣:$18,600 - $31,780)

Chanel Medium Classic Flap

平均價:$3,880(約港幣:$30,070)

The Real Real:$1,595 - $6,000(約港幣:$12,360 - $46,500)

Chanel Jumbo Classic Flap

平均價:$3,820(約港幣:$29,610)

The Real Real:$1,795 - $6,100 (約港幣:$13,910 - $47,280)

Chanel Maxi Classic Flap

平均價: $3,673(約港幣:$28,470)

The Real Real:$2,100 - $5,600 (約港幣:$16,280 - $43,400)

Chanel 2.55 Reissue

平均價:$3,431(約港幣:$26,590)

Chanel Boy(所有尺寸)

平均價:$3,885(約港幣:$30,110)

The Real Real: $1,895 - $7,000(約港幣:$14,690-$54,260)

Chanel Gabrielle(所有尺寸)

平均價:$3,127(約港幣:$24,240)

The Real Real: $2,000 - $4,000 (約港幣:$15,500-$31,000)

Chanel 19 Bag(所有尺寸)

平均價:$5,463(約港幣:$42,340)

Rebag: Currently Out of Stock

Fashionphile: $5,500 - $6,450 (約港幣:$42,630-$49,990)

The Real Real: $4,400 - $5,500 (約港幣:$34,100-$42,630)

Yoogi's Closet: Currently Out of Stock