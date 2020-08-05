【手袋時尚】2020必備夏日少女心粉色袋　12品牌經典甜美款推薦

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夏日單品的顏色相較秋冬會更加色彩繽紛，多元的色彩可以打造出輕盈活潑的夏日時尚感。從前粉色或許會有「少女限定」的印象，但其實浪漫溫柔的粉色系包包可以為穿搭增添女人味，打造出夏日專屬的元氣俏皮感，讓人眼前一亮又不會過於誇張。

近年來許多品牌都將自己的經典款與粉色結合，無論是Marc Jacobs相機包，Tory Burch的Kira皮革挎包還是Gucci的雙G系列，都針對這股粉色浪潮推出了新的粉色款，時尚又俏皮，點睛穿搭的效果滿分。Vogue為你精選出12款浪漫粉色包款，輕鬆搭配夏季穿搭的同時還不容易撞款。現在就入手你的命定小粉包吧！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：人人都需要一款少女心粉色包！12款品牌經典款甜美粉嫩包款推薦，一打開就讓人心動！】

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