產品設計︱仿生物設計單車頭盔　Voronoi結構有否令你雞皮疙瘩？

雖然香港在社會層面依然不算「單車Friendly」，但單車作為一種喜好與運動，依然是平常生活中極容易接觸的生活日常，平常得在街邊走過都不會特別注目；但其實很多本身早已存在於我們身邊事物，有時卻可以為各位帶來靈感。 例如最近便有3位華裔設計師，設計了一款「有機物」般的單車頭盔，並憑之取得A'國際設計大獎（A'Design Award）的獎項。雖然它的外觀上或者會令「密集恐懼者」略感不安，但這種「全新」的設計，其實正是從大自然經常出現的「原始」Voronoi Diagram結構中取得靈感。

早前華裔設計師Yuefeng Zhou、Zhecheng Xu和Haiwei Wang（音譯：周岳峰、徐哲誠、王海偉）發佈了一款全新概念的單車頭盔「Voronoi」，「有機物」般的外觀，看似是當前不少新產品製作應用的3D打印技術。但如果單單這種特點，絕不足夠它成為A'Design Award的其中一款得獎設計。要了解全新概念的Voronoi單車頭盔有什麼特別，就要由大自然中經常出現的Voronoi Diagram物體結構說起。

Voronoi Diagram結構：（按圖放大）

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Voronoi Diagram是一種在大自然中經常出現的物質、空間分布結構，例如在生物的細胞、骨骼，或者珊瑚、樹葉、泥土等等結構上都會出現；設計師正是運用現今科技的運算，製作出這種彷生物的頭盔外殼，模仿動物骨骼和海龜殼上的Voronoi型態，取代傳統的塑料薄片保護殼。

單車頭盔「Voronoi」（網上圖片）

這種結構的好處，是當頭盔受到外力撞擊時，其緩衝的力量可以更有效率地分散，而且製作時亦可按照模擬測試的數據，調整頭盔不同位置的密度和結構，以取得應對各種環境的理想緩衝效果。此外，由於Voronoi型態中存在大量緩衝空間，結合底層的碳纖維盔保護殼，既可減少生產物料的浪費，亦令Voronoi單車頭盔比傳統設計輕巧得多。

結合底層的碳纖維盔保護殼，既可減少生產物料的浪費，亦令Voronoi單車頭盔比傳統設計輕巧得多。（網上圖片）

當前Voronoi單車頭盔依然處於概念階段，但已取得A'Design Award的「19-20年度安全服和個人防護設備設計類別的獎項」，創意與實用性能兼備，獨是那高密集彷生物結構...你能接受嗎？

部份19-20年度A'Design Award得獎設計產品：（按圖放大）