Dior馬鞍袋口罩版？日藝術家改造名牌配件爆紅　作品靈感來自日常

點開Instagram帳號@dimda_，你一定會被用口罩做成的Dior馬鞍包吸引，或是用壽司製成的Prada小包包！日本藝術家Daisuke從日常生活中汲取靈感，創作出許多可愛小物，例如：他將保護水果的網袋改造成Prada包、利用愛馬仕Hermes紙袋做成中式料理餐盒，或是利用Dior透明袋做成珍珠奶茶飲料袋，從日常生活中的必需品發揮創意，創作出獨一無二的時尚配件，這次VOGUE也特別專訪Daisuke，分享他的創作故事。

日本藝術家Daisuke擅長以日常必需品創作的時尚配件，點圖查看他的有趣作品▼▼▼

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你可以向VOGUE讀者介紹自己嗎？

我是Daisuke，我住在日本。我是時尚部落客和創作者！我喜歡旅行，也算是旅行家。

什麼時候開始創造這些有趣怪奇的東西？

大約是幾年前，那時全球掀起IKEA包改造風潮，也開起了我的創造之路。

你從哪裡汲取靈感？

從日常生活中得到啟發，例如：最近受到COVID-19影響，我每天都會接觸到口罩和消毒用品，這些日常必需品也成為我的靈感。另外，像每天都在吃的食物也可以從中得到一些點子，甚至有些可食用的材料也可以讓我發揮創意。以及，正如我剛剛提到的，我喜歡旅行，所以有時我會從旅行過程中得到啟發。

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最近你將口罩改造成精品小包，可以分享你的創作故事？

因為COVID-19我們必須每天戴口罩，口罩也逐漸成為穿搭配件一部分，我喜歡依照每天穿的服裝改變口罩的顏色，這也啟發我，如果將口罩做成跟服裝相配的包包，會更加有趣。目前我做了兩款，一款是Prada腋下包，一款是Dior馬鞍包，製作時間大約一小時。

目前為止，你最喜歡哪個作品？

我目前最喜歡的是我利用路易威登Louis Vuitton皮革做成的咖啡手提袋。我是每天都需要來杯咖啡的人，所以就突發奇想創作一個專屬自己的咖啡提袋。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：愛馬仕紙袋做成餐盒、口罩製成Dior馬鞍包！看IG藝術家Daisuke如何改造時尚配件】