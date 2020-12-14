Dior老花Oblique：00年Saddle Bag曾爆紅　沉寂8年終成人氣缺貨王

一眼就讓人辨別，是經典款最大的特色！Dior先生用前瞻的眼光樹立品牌形象，並用一件 Bar Jacket 轟動時尚圈，Dior 這個品牌成為女性獨立、優雅的表率，之後接手的創意總監更不斷在品牌歷史上創造經典，除了 Bar Jacket 其中最具代表性的還有品牌經典老花 Oblique，它的出現不僅成了 Dior 新的識別，更是品牌的銷售保證！究竟這個 Monogram 藏著怎麼樣的故事，可以讓女人乖乖掏出荷包？