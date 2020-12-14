Dior老花Oblique：00年Saddle Bag曾爆紅　沉寂8年終成人氣缺貨王

撰文：Bella儂儂
最後更新日期：
一眼就讓人辨別，是經典款最大的特色！Dior先生用前瞻的眼光樹立品牌形象，並用一件 Bar Jacket 轟動時尚圈，Dior 這個品牌成為女性獨立、優雅的表率，之後接手的創意總監更不斷在品牌歷史上創造經典，除了 Bar Jacket 其中最具代表性的還有品牌經典老花 Oblique，它的出現不僅成了 Dior 新的識別，更是品牌的銷售保證！究竟這個 Monogram 藏著怎麼樣的故事，可以讓女人乖乖掏出荷包？
按圖看10點Dior「Oblique老花」的特色▼▼▼
+12
+12
+12
【相關文章．按圖率先預覽】【手袋時尚】各大名牌復古Logo印花袋 Fendi FF標誌經典不欠型格
【相關文章．按圖率先預覽】Dior｜「Lady Dior」稱霸時裝界20年憑15個特質 名稱源由戴妃？▼▼▼
+17
+17
+17
延伸閱讀：
《三十而已》「珠寶承載的是女人的夢想」！妳的第一顆鑽石，Chanel、De Beers、VC&A、Dior...為你準備好了
2020短靴推薦Top 10 ！BV、Celine、Dior、LV....孫芸芸秋冬穿搭靠“這雙”
【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】