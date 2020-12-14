Dior老花Oblique：00年Saddle Bag曾爆紅　沉寂8年終成人氣缺貨王

一物
撰文：
最後更新日期：

一眼就讓人辨別，是經典款最大的特色！Dior先生用前瞻的眼光樹立品牌形象，並用一件 Bar Jacket 轟動時尚圈，Dior 這個品牌成為女性獨立、優雅的表率，之後接手的創意總監更不斷在品牌歷史上創造經典，除了 Bar Jacket 其中最具代表性的還有品牌經典老花 Oblique，它的出現不僅成了 Dior 新的識別，更是品牌的銷售保證！究竟這個 Monogram 藏著怎麼樣的故事，可以讓女人乖乖掏出荷包？

按圖看10點Dior「Oblique老花」的特色▼▼▼

+12
+12
+12

【相關文章．按圖率先預覽】【手袋時尚】各大名牌復古Logo印花袋　Fendi FF標誌經典不欠型格

【相關文章．按圖率先預覽】Dior｜「Lady Dior」稱霸時裝界20年憑15個特質　名稱源由戴妃？▼▼▼

+17
+17
+17
DIOR 2021新款手袋St Honore登場　四色配Logo金屬扣或成下一爆款
2020年最保值手袋品牌　Hermes無懸念登頂　Dior排名大躍進
【Dior】盤點15款Angelababy用過的手袋　全部都熱賣到缺貨？
Dior｜馬鞍袋風潮中別樹一格　什麼魅力令Saddle Bag成年度IT bag
Hermes Birkin、Kelly以外好選擇　盤點7款經典手袋同樣值得入手
【手袋時尚】各大名牌復古Logo印花袋　Fendi FF標誌經典不欠型格

延伸閱讀：

《三十而已》「珠寶承載的是女人的夢想」！妳的第一顆鑽石，Chanel、De Beers、VC&A、Dior...為你準備好了

2020短靴推薦Top 10 ！BV、Celine、Dior、LV....孫芸芸秋冬穿搭靠“這雙”

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。