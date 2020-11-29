【Hermès】法式紳士與City Boy也大愛　這男裝小牛皮鞋的魅力是…

貴為法國最享負盛名的品牌，提起Hermès百年工藝，世人每每立即想起其手袋、皮具和絲巾作品，鞋履作品卻相對少人提及。然而當真考究起Hermès的鞋藝，閣下總能夠發現其令人拍案叫絕之處。

例如Hermès秋冬店鞋履系列，打造出一對潮流感逼人，外型酷似PARABOOT經典型號Michael的鞋款DERBY IN CALFSKIN，叫人一見難忘。

PARABOOT經典型號Michael鞋款，時裝界永恆經典。（Todd Snyder）

作為PARABOOT史上最傳奇的鞋款，Michael早於1946年誕生，那時法國才剛剛經歷了第二次世界大戰，國家百廢待興，在經濟不景和原材料短缺情況下，以橡皮膠作鞋底的皮鞋應運而生，PARABOOT第二代接班人Julien Richard忽發奇想，以相對肥鈍厚重的鞋身，結合耐磨耐用的橡膠底，設計出Michael型號鞋款出來。既有傳統皮鞋的工整斯文，也具備紮實耐用的戶外機能意味，深受上班族、伐木工人以至郵差的歡迎。

PARABOOT Michael在日本古着界別持續人氣高企。（PARABOOT）

PARABOOT Michael在日本古着界別持續人氣高企。（fashion-press）

隨着歷史發展，PARABOOT Michael後來更以Norwegian Welt，這極其複雜的製鞋技術縫製皮鞋，使到Michael的工藝進一步提升，漸漸流傳到日本，被當地潮流、西裝和古着等不同風格的人垂青，時至今日仍然蔚然成風。

KLEMAN PADROR Black。（KLEMAN）

其實除了PARABOOT外，同屬法國同鄉的KLEMAN，也有製作出與Michael外觀結構相類似的皮鞋PADROR。而英倫低調單位ERKN.，亦有Article 002這類似的款式，還有日本代表Hender Scheme，同樣有款稱作Tirolean的近似型號，不過論名氣和影響力，卻始終跟PARABOOT有所距離。

Hermès DERBY IN CALFSKIN HK$ 7,800。（Hermès）

然而今次到Hermès出手情況卻完全不同，這並非單純是其本身的名號響亮得多，而是作為頂尖級別的奢侈品牌，愛馬仕無論在造工和用料之上，來得更加精辟和嚴謹。這對打正Hermès旗號的DERBY IN CALFSKIN小牛皮休閒鞋，分為低筒和高筒版本，低筒版外觀與Michael有着異曲同工之妙，不過牛皮革的光澤和紋理分布明顯再優美得多，更堅厚橡膠鞋底本已吸引，最精緻處還是鞋身Logo Tag，傳統PARABOOT Michael會以綠色布去縫製這部份，Hermès卻豪華地以皮革方式製作，再將Hermès商標壓印其中，低調得來也極盡虛榮。

Hermès ANKLE BOOT IN CALFSKIN AND SHEARLING HK$ 9,800。（Hermès）

尚有杏色Suede版本。（Hermès）

而且別以為是Hermès出品，定價例必高不可攀，其實這對DERBY IN CALFSKIN盛惠7,800港元，當一對PARABOOT和Hender Scheme「閒閒地」4千多港元的情況下，這對Hermès相對來說可稱得上物有所值。

+ 5 + 5 + 5

另外，除DERBY IN CALFSKIN外，Hermès新季鞋作，無論是男裝的Chelsea Boots、Loafers、定還是女裝的長靴、高跟鞋都不缺別緻款式，平均價錢由8,000至15,000港元之間，比起遙不可及的手袋，或許鞋履是更實在的另類之選。