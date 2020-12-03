Nike × AMBUSH│湖人、籃網主題　這Dunk High比sacai聯乘更搶手？

作為Nike云云女裝聯乘其中一個最成功的設計師，AMBUSH主理人YOON的江湖地位愈來愈重要，若未來人氣要超越阿部千登勢領軍sacai × nike系列，絕非天方夜譚。

上年AMBUSH × Nike第一波合作的人造毛皮外套，至今仍然大流行。（Nike）

單單是上年AMBUSH × Nike第一波所發放的人造毛皮外套，就經已是火紅到今天仍然大有人追捧的經典Item，因此今個12月11日將會正式推出的最新AMBUSH × Nike系列，注定萬眾矚目。

年初Nike Future Sport Forum上AMBUSH發佈的Dunk High，不過12月11日只會搶先開售黑、白配色版本。（Nike）

AMBUSH × Nike Dunk High。（Nike）

今次聯乘系列的設計，其實部份早已在今年年初於紐約舉行的Nike Future Sport Forum中展示出來，當日活動高盾橋、藤原浩、阿部千登勢等人，均展出各自未來將會與Nike合作打造的聯乘鞋款，而代表AMBUSH的YOON，則設計了一對別樹一格的Dunk High球鞋：以日本的電單車、汽車和卡車文化作靈感，刻意將Dunk High的鞋形拉長，焦點Swoosh標記更伸到後跟之外，以比喻電單車的排氣管，甚有心思。

YOON親自擔任模特兒演繹服飾。（Nike）

Los Angeles Lakers和Brooklyn Nets分別以白和黑色作主色調，對比十分明顯。（Nike）

+ 5 + 5 + 5

不過作為籃球Fans，較之排氣管Dunk High，更吸引的還有聯乘裡的一系列服裝，事關今次YOON成為了歷史上首位聯合Nike和NBA合作的女性設計師，以NBA兩大球隊湖人（Los Angeles Lakers）和籃網（Brooklyn Nets）作主題，分別為兩隊球隊各自設計出兩件外套、合身長袖上衣和Tearaway籃球熱身褲。以90年代流行的街頭美學方式，高調地將球隊隊徽印在衣服上，部份外套的布料更刻意造得相對堅硬挺身，表現在近年流行的High Street Fashion美學形態。

AMBUSH × Nike別注籃球。（Nike）

除了多款服飾潮物外，今個系列更有同時印上Nike和AMBUSH商標的籃球，低調得來又仍然保持虛榮感，推出之時想必是瞬間完售的超人氣名物，也引證近年時裝潮流世界一個鐵一般的硬道理：賣周邊生活商品好過賣衣服。