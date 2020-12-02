Louis Vuitton｜山系裝備愈出愈多　全套富貴行山造型承惠幾錢？

早前介紹過高端時裝品牌Louis Vuitton推出山系跑鞋，令往日那種提起LV手袋、穿上休閒鞋子登山，在不適合的場合穿上不適合服裝的暴發戶行為，今時今日竟可變得合理不過！ 隨着藝術總監Virgil Abloh積極為品牌引入街頭時尚元素，都市機能時尚亦盛行。越野跑鞋、戶外帽等等，附運動元素的設計推出，真正可穿上LV由都市步進山野通行。

Louis Vuitton Hiker Technical Hat：（按圖放大）

Louis Vuitton Hiker Technical Hat（品牌圖片）

如果有留意開Louis Vuitton的消息的話，這個高品牌積極於開拓運動時尚的面目，早已有跡可尋。例如年中先跟滑板運動員Lucien Clarke聯手製作滑板支線，近期亦宣布跟NBA推出聯乘系列，取其「籃球和滑板」兩個主要的街頭運動元素。來到2021春夏時裝秀，品牌更發佈了防水尼龍物料製作的Pillow Boot，預視了LV對運動機能物料的應用將會更廣泛。

Louis Vuitton Pillow Boot：（按圖放大）

2021春夏時裝秀，品牌發佈了防水尼龍物料製作的Pillow Boot。（品牌圖片）

Louis VuittonTrail Sneaker：（按圖放大）

Louis Vuitton的越野跑鞋Trail Sneaker（品牌圖片）

+ 8 + 8 + 8

說時遲那時快，Louis Vuitton便緊接推出了機能物料製造的LV Hiker Technical Hat，外觀像兩頂漁夫帽交疊的「蝴蝶翼」設計，可以遮擋後頸。加上百分百的尼龍製作，輕巧而便於摺疊收藏。LV Initials標誌和鬆緊的調節扣上，皆以金色金屬製作點綴，簡約而優雅，可說機能與時尚兼備。帽子分為58和60 厘米兩個尺寸，售價港幣$5900，與品牌一般帽子單品相約。

Louis Vuitton的街頭運動元素單品：（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

集齊了LV Hiker Technical Hat和LV Trail Sneaker之後，一頭一腳的山系裝備齊全了，但距離「全身山系LV」的目標好像還有距離。雖然品牌並未正式推出完整的山野系列，但其實已有的單品中，早已不乏街頭運動元素的服裝。

例如2020秋冬系列中，Graphic Biker Intarsia針織衛衣和針織運動褲，正是以傳統羊毛混紡製成的休閒運動套裝；配搭一個輕巧或運動元素重一點的背囊，例如Damier Graphite帆布製造的Christopher PM背囊、Monogram帆布製的LV x NBA New Backpack、或者LV x NBA Christopher Soft Trunk等等，總算可作為假日行山的舒適休閒配搭。問題只是，整套「富貴行山裝」大約花費港幣8萬左右，就看你捨不捨得罷了。